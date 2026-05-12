Hot Sale: los televisores Philips que están entre las ofertas más buscadas del momento

Hot Sale: los televisores Philips con descuentos que sorprendieron a todos. Las pantallas Philips que bajaron hasta 38% y son furor en el Hot Sale.

Quedan pocas horas. El Hot Sale en Argentina sigue dejando descuentos fuertes en tecnología y muchos usuarios aprovechan para cambiar su televisor antes de que terminen las promociones. Entre las ofertas más comentadas aparecen las pantallas Philips, con rebajas de hasta el 38% en modelos grandes.

Las pantallas Philips que más se buscan en el Hot Sale Uno de los modelos que más movimiento genera es el Smart TV Philips de 55 pulgadas. Durante el Hot Sale aparece cerca de los 659.999 pesos, un valor que sorprendió frente al precio que tenía semanas atrás. Este tipo de televisores suele ser uno de los más elegidos por quienes buscan renovar el living o mejorar la experiencia para series, deportes y videojuegos.

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Otro equipo que ganó protagonismo es el Smart TV Philips de 75 pulgadas. En varias tiendas participantes del evento figura alrededor de 1.499.999 pesos, con descuentos cercanos al 38%. Por el tamaño de la pantalla y las funciones inteligentes, muchos usuarios lo consideran uno de los productos más atractivos de esta edición.

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