Hot Sale 2026: el fútbol enciende el consumo y se duplican las ventas de productos mundialistas

Las ventas del Hot Sale 2026 explotan gracias al Mundial con las compras de camisetas, álbumes y aperitivos lideran el consumo en Argentina.

A menos de un mes del inicio del torneo, la fiebre mundialista está dominando los carritos de este Hot Sale, uno de los principales eventos de ventas online del país, que comenzó el 11 de mayo y finaliza el este miércoles.

A nivel nacional, la venta de productos asociados al torneo de fútbol, crece un 114% en ventas durante el primer día y medio de Hot Sale, en comparación con un inicio de semana regular. El ticket promedio en estos carritos se ubica en $63.195, y cada órden cerrada está compuesta por 1.5 productos promedio, según datos de Tiendanube.

"El carrito mundialista tiene un perfil claro: las camisetas lideran las preferencias, con la urgencia propia de quien quiere tener los colores de la selección listos para el partido inaugural. Los álbumes y paquetes de figuritas se consolidan como el segundo ítem más elegido, una tradición que el Mundial reactiva en todas las edades. Y dentro del segmento de bebidas, los aperitivos de edición limitada mundialista se posicionan como el ítem infaltable para las reuniones, un consumo que creció junto con la cultura del 'ver el partido en casa'. Los buzos, un producto que toma fuerza en esta edición, se suman como la opción para quienes piensan en las noches de invierno en que se juega el torneo", destacaron desde la plataforma de e-commerce.

El gasto promedio en estos carritos es de $63.195, con una media de 1,5 productos por orden.

El mapa de la pasión: Las provincias con mayor espíritu mundialista Al analizar la distribución geográfica de estas compras temáticas, se identifica la geografía de la pasión: los principales polos de consumo. Buenos Aires se corona como la provincia con más compras mundialistas del Hot Sale 2026, seguida de cerca por CABA y GBA. El ranking de las plazas con mayor volumen de órdenes relacionadas al torneo lo completan Santa Fe, Córdoba y Mendoza.