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Últimas horas: cuándo termina el Hot Sale 2026 y qué fue lo más comprado hasta ahora

El Hot Sale 2026 finalizará en las próximas horas y miles de argentinos aprovechan los descuentos para seguir comprando.

Hot Sale en sus últimas horas.

Hot Sale en sus últimas horas.

El Hot Sale 2026 atraviesa sus últimas horas y los argentinos aprovecharán estos dos días finales para seguir comprando con descuento en las categorías más elegidas: tecnología, viajes y hogar, que son las que lideran el megaevento online. Qué tener en cuenta.

El Hot Sale 2026 comenzó con un fuerte movimiento en las plataformas de comercio electrónico y miles de consumidores ya aprovecharon las primeras promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y viajes. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne a más de 800 marcas con descuentos, cuotas sin interés y ofertas especiales que buscan reactivar el consumo en todo el país.

Hot Sale 2026: lo más buscado y hasta cuándo se puede comprar

Durante las primeras horas del evento, las categorías más buscadas fueron electrodomésticos, indumentaria y viajes. Según datos difundidos por la organización, entre los productos con mayor demanda aparecen las heladeras, zapatillas, lavarropas, notebooks, Smart TV, celulares y equipos de aire acondicionado.

El rubro de tecnología y electrodomésticos volvió a posicionarse entre los más fuertes del Hot Sale, con descuentos que en algunos casos alcanzan el 50%. Los televisores inteligentes y los celulares figuran entre los artículos más consultados, impulsados por promociones bancarias y planes de financiación en hasta 24 cuotas sin interés.

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Durante el Hot Sale, este Hisense figura a $599.999 y puede pagarse en seis cuotas iguales informadas.&nbsp;

Durante el Hot Sale, este Hisense figura a $599.999 y puede pagarse en seis cuotas iguales informadas.

En el sector turismo también se registró un importante interés de los usuarios. Varias compañías ofrecen rebajas en vuelos nacionales e internacionales, paquetes turísticos y cruceros. Entre las promociones destacadas aparecen descuentos del 10% en rutas aéreas y facilidades de pago para viajes al Caribe, Brasil y Europa.

Las plataformas de e-commerce y marketplaces sumaron promociones agresivas para captar compradores. Algunas empresas prometen hasta un 50% de descuento en millones de productos y financiación extendida en diferentes categorías. Además, el evento incluye ofertas relámpago y franjas horarias especiales conocidas como “Mega Ofertas Bomba” y “Mega BOOM”, donde se concentran las rebajas más importantes.

Desde la organización remarcaron que el consumidor actual compara más precios antes de comprar y prioriza las cuotas y el financiamiento. Por eso, este año también volvió “Cybot”, el asistente virtual con inteligencia artificial que ayuda a encontrar productos y comparar ofertas dentro del sitio oficial del Hot Sale.

El Hot Sale 2026 se extenderá hasta el domingo 17 de mayo, que extendido lleva el nombre de Hot Week.

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