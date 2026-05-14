Hot Sale: cómo comprar electrodomésticos y viajar con el Banco Nación pagando en cuotas

El Hot Sale extendido en la Hot Week trae sus novedades hasta el próximo domingo. Una de las promociones más destacadas la podrán disfrutar los clientes y usuarios del Banco Nación con productos en 24 cuotas sin interés a través de la Tienda BNA.

Y eso no es todo, sino que también ofrecen un 20% de reintegro exclusivamente para quienes cobren el sueldo en esa entidad bancaria con un tope de $15.000 de devolución por cliente durante la vigencia de la promo.

Entre los productos que ofrece el Banco Nación en su tienda online se encuentran los tan solicitados electrodomésticos , que son aprovechados por los usuarios a la hora de la consulta y también de la compra de los mismos.

Por su parte, en “BNA Viajes” se ofrecerán 9 cuotas sin interés y 10% de reintegro con un tope de $ 10.000 de devolución por cliente. Todas las promociones aplican exclusivamente abonando con tarjetas de crédito desde “BNA+ MODO”.

El Hot Sale se extiende hasta el domingo en el Banco Nación. Foto: Shutterstock

El Hot Sale se extiende en el Banco Provincia con la Hot Week Foto: Shutterstock

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de indumentaria y calzado; muebles, hogar y deco; salud y belleza; deportes y fitness, y herramientas y construcción. Para conocer más sobre los productos y promociones: www.tiendabna.com.ar

Además, la entidad dispone de hasta 24 cuotas sin interés en más de 100 reconocidos e-commerce del país. Todas las firmas adheridas podrán consultarse desde el 9 de mayo en la plataforma de beneficios y promociones del Banco, en Semana Nación: https://semananacion.com.ar/semananacion/bnasale2026