Samsung y Mercado Libre extienden el Hot Sale con una fuerte rebaja en el Galaxy S25 Plus

Aunque el Hot Sale ya quedó atrás, algunas ofertas siguen activas en Mercado Libre y una de las más llamativas tiene como protagonista al Samsung Galaxy S25 Plus. El equipo aparece con un 44% de descuento y apunta directamente a usuarios que buscan un smartphone de gama alta, con potencia suficiente para trabajar, jugar, crear contenido y moverse entre varias aplicaciones sin perder fluidez.

El modelo cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que lo posiciona como un dispositivo preparado para tareas exigentes. Esta configuración permite guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos pesados sin depender tan rápido de servicios externos o limpiezas constantes de memoria.

A eso se suma el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con una velocidad de hasta 4.47 GHz . En la práctica, se trata de uno de los puntos fuertes del equipo, ya que mejora la respuesta general del sistema, la apertura de aplicaciones, la navegación y el rendimiento en juegos o herramientas de edición.

La pantalla de 6,7 pulgadas es otro de los atractivos del Samsung Galaxy S25 Plus . Su tamaño lo vuelve cómodo para mirar series, revisar redes sociales, editar contenido, leer documentos o jugar con una experiencia más inmersiva que la de modelos compactos. Para quienes usan el celular como centro de consumo y trabajo, este detalle puede marcar una diferencia importante.

El dispositivo también es compatible con redes 5G, una característica cada vez más buscada en celulares de gama alta. Esta conectividad permite acceder a descargas más rápidas, videollamadas más estables y reproducción de contenido en streaming con menos interrupciones, siempre que la cobertura disponible acompañe.

Además, el equipo llega desbloqueado, por lo que el usuario puede elegir la compañía telefónica que prefiera. También ofrece compatibilidad con Dual SIM y eSIM, una ventaja para quienes manejan una línea personal y otra laboral, o para quienes viajan y necesitan sumar otro número sin depender de una tarjeta física tradicional.

samsung s25 plus La pantalla de 6,7 pulgadas y el 5G refuerzan su perfil más premium y versátil. Samsung

Una oferta fuerte para un gama alta

El Galaxy S25 Plus también busca destacarse por su diseño. En esta publicación aparece en color navy, una variante sobria y elegante que acompaña la estética premium del equipo. No es solo un celular potente: también funciona como un accesorio de uso diario con una terminación cuidada.

Para los amantes de los videojuegos, el conjunto de procesador, memoria RAM y pantalla grande lo convierte en una opción sólida. La fluidez del sistema y la capacidad para ejecutar aplicaciones pesadas refuerzan su perfil como un smartphone preparado para entretenimiento, productividad y uso intensivo.

El punto central de la promoción está en el precio. Según la publicación de Mercado Libre, el Samsung Galaxy S25 Plus tenía un precio anterior de $2.649.999 y ahora figura a $1.469.699, lo que representa un 44% de descuento. Además, se ofrece en 6 cuotas de $330.657.

Samsung Galaxy S25 Plus

Con estas condiciones, el Galaxy S25 Plus queda como una alternativa fuerte para quienes esperaban una baja importante en un equipo premium de Samsung y quieren aprovechar una oferta extendida más allá del Hot Sale.