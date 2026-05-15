Privatización de rutas: el Gobierno adjudicó dos tramos clave por 20 años
El Ministerio de Economía oficializó los consorcios ganadores para los corredores Sur-Atlántico y Pampa. Las empresas asumirán el mantenimiento y las obras de ampliación, marcando el fin de la gestión estatal de Corredores Viales SA.
El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 706/2026, oficializó la adjudicación de los tramos Sur-Atlántico y Pampa a consorcios privados. Estos gestionarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje durante las próximas dos décadas.
Esta medida ratifica el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA, enmarcado en la Ley de Bases. De esta manera, las empresas asumirán la responsabilidad total sobre la construcción, mantenimiento y servicios al usuario.
Los nuevos dueños de las rutas
Tras la evaluación de las ofertas económicas (donde no se presentaron impugnaciones), el cuadro de ganadores quedó definido por quienes ofrecieron la tarifa más conveniente:
- Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. Tarifa adjudicada: $997 (sin IVA).
- Tramo Pampa: Construcciones Electromecánicas del Oeste SA. Tarifa adjudicada: $2.355,37 (más IVA).
¿Qué implica esta concesión por 20 años?
Los nuevos operadores no solo tendrán la "caja" del peaje, sino que poseen facultades y obligaciones estrictas sobre la infraestructura:
Construcción y ampliación: Deberán ejecutar obras de envergadura para mejorar la capacidad vial.
Mantenimiento permanente: Reparación, conservación y administración de la red.
Servicios al usuario: Desde asistencia mecánica hasta seguridad en el trayecto.
Ingresos extra: La resolución habilita el desarrollo de actividades complementarias (como áreas de servicios o publicidad) para generar rentabilidad adicional.