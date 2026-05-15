Privatización de rutas: el Gobierno adjudicó dos tramos clave por 20 años

El Ministerio de Economía oficializó los consorcios ganadores para los corredores Sur-Atlántico y Pampa. Las empresas asumirán el mantenimiento y las obras de ampliación, marcando el fin de la gestión estatal de Corredores Viales SA.

Estas empresas adjudicadas gestionarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 706/2026, oficializó la adjudicación de los tramos Sur-Atlántico y Pampa a consorcios privados. Estos gestionarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje durante las próximas dos décadas.

Esta medida ratifica el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA, enmarcado en la Ley de Bases. De esta manera, las empresas asumirán la responsabilidad total sobre la construcción, mantenimiento y servicios al usuario.

Los nuevos dueños de las rutas Tras la evaluación de las ofertas económicas (donde no se presentaron impugnaciones), el cuadro de ganadores quedó definido por quienes ofrecieron la tarifa más conveniente:

Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur : Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. Tarifa adjudicada: $997 (sin IVA).

: Tarifa adjudicada: (sin IVA). Tramo Pampa: Construcciones Electromecánicas del Oeste SA. Tarifa adjudicada: $2.355,37 (más IVA). ¿Qué implica esta concesión por 20 años? Los nuevos operadores no solo tendrán la "caja" del peaje, sino que poseen facultades y obligaciones estrictas sobre la infraestructura: