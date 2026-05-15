Carne vacuna: cayó la producción y el consumo volvió a quebrar un récord negativo

En abril se acentuó la crisis de la actividad frigorífica vacuna . Fue el décimo abril con menor nivel de faena de los últimos cuarenta y siete años y tuvo el peor índice de consumo de carne vacuna de su historia, según el último informe del CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina).

Se faenaron 960.900 cabezas de hacienda vacuna en el cuarto mes del año, lo que resultó 4,6% inferior a la de marzo, con una contracción interanual de 15,3%. En términos absolutos, se faenaron 173.000 cabezas menos que un año atrás.

Al mismo tiempo, el consumo aparente de carne vacuna fue de 46,2 kg al año per cápita, lo que representa el peor número histórico y una baja del 6,8% anual.

Según el informe, la menor oferta de hacienda vacuna fue el resultado de la intensa fase de liquidación de madres y de reducción de existencias en general que atravesó el ciclo ganadero desde 2023 en adelante, la que fue causada por una sucesión de eventos climáticos adversos (seca e inundaciones) que comenzaron en 2022/23 y se extendieron hasta 2024/25.

En el período enero-abril de 2026 la retracción de la oferta de hacienda se tradujo en una disminución de la producción de carne vacuna de 7,1% anual. El total producido fue equivalente a 926.580 toneladas de res, lo que resultó en caso 71.000 toneladas menos al del primer cuatrimestre de 2025.

Mejora de las exportaciones

Por su parte, los envíos de carne vacuna al exterior totalizaron 267.300 toneladas en el primer tercio del año, ubicándose 15,7% por encima del total exportado en enero-abril del año pasado.

Hubo mejora de las cantidades y del precio promedio en el mundo, lo que se tradujo en un salto significativo de los ingresos por exportaciones de la carne vacuna argentina, que totalizaron US$ 405,7 millones en el tercer mes del año. Con relación a febrero del corriente año la facturación subió 36,3%, es decir que generó US$ 108 millones más. En tanto, al comparar con marzo del año pasado, creció 106,2%.

producción carne

La contracata fue el consumo aparente que fue equivalente a 659.280 tn, lo que implica una contracción de 14% anual. Es decir, se habrían consumido 107.000 toneladas menos en la comparación interanual. De esta forma, en abril el consumo per cápita de carne vacuna habría caído 6,8% anual, hasta ubicarse en 46,2 kilos por año. La explicación es bastante simple: el significativo aumento del precio relativo de los cortes vacunos en los últimos meses.

Aunque, en el mercado de Cañuelas, el precio de la hacienda en pie negociada se ubicó en $ 3.528 por kilo vivo, registrando una caída de 4,9% mensual y una baja de 7,4% con respecto al máximo registrado en febrero. Aún así, a pesar de que el ritmo de aumento se desaceleró, quedó en 59,8% interanual, casi 20 puntos más que el la inflación.