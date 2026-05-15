Chubut elimina impuestos a la construcción: el plan de Nacho Torres para reactivar la vivienda
Ignacio Torres presentó un proyecto que elimina el 100% de los ingresos brutos y exime hasta el 100% del impuesto de sellos para la construcción y ampliación de viviendas. Regirá desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.
El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para el sector privado. Se trata de la eliminación total de Ingresos Brutos y una fuerte quita en Sellos para quienes sueñan con la casa propia o buscan ampliar su vivienda. Su reglamentación estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).
La medida, que ya cuenta con el visto bueno de cámaras empresariales y gremios, regirá por poco más de un año, y prevé que se genere un "shock" de actividad inmediata.
El esquema del beneficio fiscal
El alivio se divide en dos ejes impositivos:
Ingresos Brutos (100% de exención): se elimina el pago de este impuesto sobre la actividad de construcción y ampliación de viviendas durante el período de vigencia.
Impuesto de Sellos (hasta el 100% de exención): aplicará sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías. El porcentaje final dependerá de dos variables: la magnitud de la inversión y la cantidad de empleos generados.
El anuncio de Nacho Torres
"El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa", sentenció el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.
¿Quiénes pueden aprovechar este beneficio?
El beneficio tiene un alcance específico para evitar desvíos hacia el sector comercial o industrial. Los sectores a los que apunta este plan son:
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Particulares: Familias que construyan su vivienda desde cero o propietarios que realicen ampliaciones.
Desarrolladores: Edificios residenciales, siempre que el 70% de la superficie sea destinada a vivienda.
Obras en curso: Proyectos ya iniciados pueden sumarse, siempre y cuando finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Mientras tanto, quienes están excluidos de este plan son los locales comerciales, oficinas e industriales.