Chubut: Ignacio Torres logró acuerdos paritarios con gremios de estatales y salud

El Gobierno provincial de Chubut avanzó en la firma de acuerdos salariales con la mayoría de los gremios de la administración pública. Estatales, salud y policía ya tienen recomposición; los docentes negocian este miércoles.

La gestión chubutense logró destrabar las paritarias con los principales sindicatos de la administración pública provincial. En los últimos días se firmaron entendimientos con ATE, UPCN y APOC, que alcanzan a los trabajadores incluidos en la Ley I N° 74 (anteriormente identificada como 1987).

El acuerdo contempla una recomposición salarial del 6% repartida en tres cuotas, que se aplicarán durante mayo, junio y julio.

A esto se suma un bono remunerativo de $100.000 y mejoras en diferentes adicionales. Según destacaron desde el Ejecutivo provincial, la suba consolidada quedará por encima de la inflación medida por el INDEC para el mismo período.

En paralelo, la administración del mandatario Ignacio Torres selló un acuerdo con los gremios del sector sanitario. La pauta incluye un incremento trimestral del 8% sobre el valor móvil del salario básico, también distribuido en tres tramos entre mayo y julio.

El entendimiento no se limita al aspecto salarial. La gestión provincial asumió, además, una serie de compromisos vinculados al arancelamiento hospitalario, las horas de guardia y la regularización de la situación del personal contratado, una demanda histórica del sector.

Fuerzas de seguridad: mejora para activos y retirados

El personal policial también ingresó en la ronda de acuerdos. La mejora se instrumentará a través de la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124, en tres etapas a lo largo del trimestre.

El esquema alcanza tanto al personal en actividad como a quienes ya están retirados.

Docentes: la negociación continúa este miércoles

El sector educativo es el que aún resta cerrar. Este miércoles, autoridades provinciales mantenían reuniones con los gremios docentes en el marco de la mesa paritaria que sigue abierta para ese ámbito.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el avance simultáneo en distintos frentes apunta a consolidar un cierre ordenado y progresivo de las paritarias 2026.

Los ejes que destacan desde la gestión son tres: responsabilidad fiscal, previsibilidad económica y diálogo abierto con cada uno de los sectores involucrados en la negociación.