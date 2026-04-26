Escapada por fin de semana largo: el beneficio 3x2 en hoteles para viajar 3 días pagando solo 2

El fin de semana largo del 1 de mayo está muy cerca y aparecen descuentos ideales para una escapada de tres días. Entre las opciones, destacan dos hoteles con propuestas diferentes: la elección dependerá de si preferís el aire de montaña o la tranquilidad del mar.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros ofrece un beneficio exclusivo para afiliados en sus complejos turísticos: al abonar dos noches, se accede a una tercera sin costo. Las alternativas incluyen el Complejo El Edén y el Hotel Playa Unión, ambos ubicados en la provincia de Chubut .

Por un lado, el Complejo El Edén es ideal para quienes buscan naturaleza, ya que se encuentra en el límite entre Chubut y Río Negro. Rodeado de bosque y montaña, cuenta con 10 cabañas y 16 dormitorios, además de servicios como parque con fogones, pileta, salón comedor y Wi-Fi.

El hotel con descuento para una escapada de fin de semana largo.

En los alrededores se pueden realizar actividades como visitar la Feria Regional de Artesanos o ascender al Cerro Piltriquitrón. También se encuentra cerca el Lago Puelo, donde es posible navegar, hacer kayak o recorrer senderos como el Bosque de las Sombras. Este complejo no admite mascotas.

El complejo con playas

Por otro lado, el Hotel Playa Unión está ubicado en la villa balnearia de Rawson, una opción ideal para disfrutar del mar y la calma costera. Dispone de 10 habitaciones equipadas con servicio de mucama, desayuno incluido, caja de seguridad y Wi-Fi.

Cerca se encuentra el Puerto Rawson, donde se pueden avistar toninas overas y comprar pescado fresco. Además, en la zona se practican actividades como surf, kitesurf y caminatas por la extensa costanera.

hotel playa unión Un hotel con las comidades para relajarse. ISSyS

El presupuesto estimado varía según se trate de afiliados o no. Para el feriado de mayo de 2026, un afiliado paga solo dos noches gracias a la promoción, con tarifas que rondan los $100.000 por día. En cuanto a la gastronomía, se calcula un gasto promedio de entre $20.000 y $25.000 por comida principal en restaurantes.

En total, el presupuesto diario estimado es de alrededor de $70.000 por persona incluyendo alojamiento, comidas y actividades básicas.

La promoción 2x3 (pagás dos noches y te quedás tres) está vigente para estadías entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2026. En ambos complejos no está permitido fumar en espacios cerrados ni ingresar con mascotas.