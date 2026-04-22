Escapada cerca de Mendoza: el destino ideal para un fin de semana largo low cost

El fin de semana largo invita a descansar rodeado de paisajes otoñales. En la provincia de Mendoza hay varias opciones para que tanto mendocinos como turistas de otras provincias hagan una escapada low cost y disfruten en familia o con amigos.

Uno de los destinos ideales es Villa 25 de Mayo, conocido como el corazón histórico de San Rafael. Visitarlo es como retroceder en el tiempo, entre calles arboladas con álamos y casas de adobe que conservan el espíritu colonial. Es una propuesta perfecta para desconectar del ritmo de la ciudad y reconectar con las raíces y la gastronomía regional.

El destino ideal para una escapada de fin de semana largo.

El ingreso a la Villa 25 de Mayo. Foto: Municipalidad de San Rafael

Lo más atractivo del lugar es que funciona como un museo a cielo abierto, con distintos puntos de interés. Entre los más visitados se encuentran las Ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante, el Museo Histórico Narciso Sosa Morales y la Capilla Nuestra Señora del Carmen, entre otros.

Durante el fin de semana largo , además, la villa suma actividades especiales. La más destacada es el Gran Pericón Nacional, un evento con danzas tradicionales, música en vivo y patio de comidas típicas.

Villa 25 de Mayo El lugar que se transforma durante el otoño. Turismo San Rafael

Cuándo conviene viajar a Villa 25 de Mayo

Si bien puede visitarse durante todo el año, muchos coinciden en que el otoño es la mejor época para conocerla, gracias a sus tonos dorados y rojizos, sus temperaturas templadas y su ambiente tranquilo.

Cómo llegar

La villa se encuentra a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de San Rafael. En auto, se puede acceder por la Ruta Provincial 150 en un trayecto de entre 25 y 30 minutos. También es posible llegar en micro desde la terminal de San Rafael, con servicios regulares de la empresa Buttini.