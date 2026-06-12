Fin de semana largo: el inesperado factor que complica la llegada de turistas a Mendoza
Empresarios nucleados en Aehga aseguran que las reservas para el fin de semana largo están condicionadas por el Mundial, la economía y el frío.
El sector hotelero de Mendoza mantiene expectativas moderadas para el fin de semana largo y aguarda un incremento de reservas sobre la hora. Así lo indicó Adrián González, director de Proyectos de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), quien señaló que la ocupación registrada hasta esta semana se ubicaba en torno al 45%.
"Diría, la verdad que este fin de semana largo, bueno, nada, con el tema del Mundial y eso, y los fines de semana largo que venimos teniendo, no ha sido uno de los mejores fines de semana", sostuvo en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.
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Sobre las reservas, explicó: "En el relevamiento que hicimos nosotros esta semana, el número nos daba alrededor de entre el 45% por ahí, con lo cual esperamos que llegue al 50%". Sin embargo, aclaró que "los hoteles más grandes sí están más bajos y están más resentidos".
Según González, entre los factores que inciden en la demanda aparecen el Mundial, la situación económica y las bajas temperaturas. "Vemos que, bueno, tenemos esos factores, que bueno, obviamente que el tema del Mundial afecta", afirmó. También agregó que "la gente no está teniendo dinero" y que "la coyuntura también nos afecta".
Los cambios en el comportamiento de los turistas y las promociones
El representante de AEHGA destacó que las decisiones de viaje son cada vez más espontáneas y que las reservas de último momento pueden modificar significativamente los niveles de ocupación.
"Después de la pandemia cambió mucho el comportamiento, antes se reservaba con tres meses de anticipación, dos meses de anticipación, hoy tenemos reservas, a medida que va avanzando el tiempo las reservas se construyen de un día para el otro", explicó.
En ese sentido, recordó que durante Carnaval se produjo una fuerte diferencia entre las reservas previas y la ocupación final. "Me acuerdo que en Carnaval habíamos hecho el análisis de creo que el martes teníamos un 40% y cerramos un 60%. La verdad que es muy grande la diferencia y es muy fuerte el impacto de las reservas del último momento".
Frente a este escenario, indicó que muchos establecimientos han optado por ofrecer descuentos para atraer visitantes. "Mucha gente está haciendo muchas promociones bastante agresivas, o sea, con un descuento bastante importante", señaló.
Asimismo, remarcó que la demanda actual está muy enfocada en el precio. "Lo que hemos notado en los comportamientos es que lo que quiere es el descuento, no quiere una experiencia; las experiencias acompañan, pero el descuento es lo que nos mandan".
Finalmente, sostuvo que actualmente Mendoza presenta valores competitivos para quienes evalúan viajar. "Hoy está muy competitivo, hoy los precios son muy accesibles, hoy estamos en una situación de que está bueno, o sea, no es caro salir", concluyó.