Fin de semana largo: el inesperado factor que complica la llegada de turistas a Mendoza

Empresarios nucleados en Aehga aseguran que las reservas para el fin de semana largo están condicionadas por el Mundial, la economía y el frío.

Las reservas para el fin de semana largo rondan el 45% y el sector espera un repunte de último momento.

El sector hotelero de Mendoza mantiene expectativas moderadas para el fin de semana largo y aguarda un incremento de reservas sobre la hora. Así lo indicó Adrián González, director de Proyectos de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), quien señaló que la ocupación registrada hasta esta semana se ubicaba en torno al 45%.

"Diría, la verdad que este fin de semana largo, bueno, nada, con el tema del Mundial y eso, y los fines de semana largo que venimos teniendo, no ha sido uno de los mejores fines de semana", sostuvo en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 12-06-2026 - MC - ADRIÁN GONZÁLEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA Y AFINES DE MENDOZA - AEHGA Reservas para este fin de semana largo Sobre las reservas, explicó: "En el relevamiento que hicimos nosotros esta semana, el número nos daba alrededor de entre el 45% por ahí, con lo cual esperamos que llegue al 50%". Sin embargo, aclaró que "los hoteles más grandes sí están más bajos y están más resentidos".

Según González, entre los factores que inciden en la demanda aparecen el Mundial, la situación económica y las bajas temperaturas. "Vemos que, bueno, tenemos esos factores, que bueno, obviamente que el tema del Mundial afecta", afirmó. También agregó que "la gente no está teniendo dinero" y que "la coyuntura también nos afecta".

Los cambios en el comportamiento de los turistas y las promociones El representante de AEHGA destacó que las decisiones de viaje son cada vez más espontáneas y que las reservas de último momento pueden modificar significativamente los niveles de ocupación.