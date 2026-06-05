Malargüe apuesta al turismo de nieve con descuentos de hasta el 50% para visitantes

Con la llegada de la temporada invernal, Malargüe se prepara para recibir visitantes atraídos por la nieve , los paisajes cordilleranos y las actividades de montaña. Cada año, el departamento se convierte en uno de los principales puntos de alojamiento para quienes viajan al sur mendocino con la intención de practicar deportes invernales en Las Leñas, uno de los centros de esquí más importantes de Argentina.

En un contexto en el que muchas familias analizan cuidadosamente el presupuesto destinado a las vacaciones, el costo de una escapada a la nieve se ha convertido en un factor determinante. Los gastos de alojamiento, pases de esquí, alquiler de equipos y gastronomía pueden representar una inversión importante, especialmente durante las semanas de mayor movimiento turístico.

Con el objetivo de incentivar las estadías en el departamento, la Municipalidad de Malargüe y la empresa Valle de Las Leñas pusieron en marcha el programa Dino Pass, una iniciativa que contempla descuentos para turistas que se alojen en la ciudad o en Los Molles y luego utilicen los servicios del centro de esquí.

Cuánto cuesta esquiar en Las Leñas durante la temporada 2026

Los precios de los medios de elevación varían según el período elegido para viajar a Las Leñas. Durante la temporada baja, un pase diario para adultos tiene un valor de $122.400, mientras que para menores cuesta $98.000. En temporada media, los valores ascienden a $158.400 para adultos y $126.800 para menores.

Por su parte, durante la temporada alta los pases diarios alcanzan los $180.000 para adultos y los $144.000 para menores. Quienes planean permanecer varios días en la montaña también pueden adquirir pases semanales, cuyos valores llegan hasta los $945.000 para adultos durante los períodos más demandados.

Cuánto cuesta alojarse en Malargüe

Malrgüe cuenta con una amplia oferta de hospedajes que incluye hoteles, apart hoteles, cabañas y departamentos temporarios. Según los valores publicados por la plataforma Booking para la temporada invernal, es posible encontrar alojamientos para dos personas desde aproximadamente $180.000 por dos noches. En el caso de establecimientos con mayor categoría o servicios adicionales, las tarifas pueden superar los $500.000 o incluso acercarse al millón de pesos durante las semanas de mayor demanda.

Muchos visitantes optan por hospedarse en Malargüe debido a la variedad de servicios disponibles y a la diferencia de costos que suele existir respecto de alojarse directamente en el valle. La localidad de Los Molles, situada camino a Las Leñas, también aparece como una alternativa elegida por quienes buscan permanecer más cerca de la montaña.

Las Leñas Trekking con Raquetas Nieve (3) El guía Joaquín Bracamonte, a cargo de la excursión con raquetas de nieve, desciende la montaña seguido por un grupo de turistas sanjuaninos. Marcos Garcia / MDZ

Los descuentos disponibles para turistas

El programa Dino Pass establece beneficios para quienes acrediten una estadía mínima de dos noches en establecimientos habilitados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur). Los turistas que se hospeden en Malargüe podrán acceder a un descuento del 50% en pases generales de día completo y medio día para utilizar en Las Leñas.

En tanto, quienes elijan alojarse en Los Molles obtendrán una bonificación del 25% sobre esos mismos servicios. La propuesta también contempla un descuento del 25% en alquiler de equipos e indumentaria a través del rental oficial del centro de esquí.

La aclaración que deben tener en cuenta quienes viajen en vacaciones de invierno

Aunque el beneficio representa una posibilidad de reducir costos durante buena parte de la temporada, existen algunas restricciones importantes. Los descuentos no estarán vigentes entre el 20 y el 31 de julio inclusive, período que coincide con las vacaciones de invierno y con una de las etapas de mayor afluencia turística en la montaña.

Esto significa que durante esos días los visitantes deberán abonar las tarifas completas de los medios de elevación. Además, el programa sólo se aplica a pases generales de día completo y medio día. No alcanza a las categorías para principiantes ni estudiantes.

Otro requisito establece que los vouchers sólo podrán utilizarse durante las fechas efectivas de alojamiento acreditadas por el establecimiento turístico y no serán válidos para jornadas posteriores.

Niños en Las Leñas MDZ/ Marcos García

Una apuesta para fortalecer el turismo regional

Más allá de los descuentos, la iniciativa busca consolidar a Malargüe como uno de los principales centros de servicios para quienes visitan la nieve en Mendoza.

El departamento no sólo funciona como puerta de entrada a Las Leñas, sino que además ofrece atractivos propios como la Reserva Provincial La Payunia, la Caverna de las Brujas, el Parque de Huellas de Dinosaurios, el Observatorio Pierre Auger, el volcán Malacara y una creciente oferta gastronómica y hotelera.