Extienden la suspensión de clases para los turnos vespertino y nocturno en dos localidades de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en Malargüe y Uspallata.

El temporal que golpea al oeste y al sur mendocino modificó la rutina escolar. Este martes 21 de julio, la Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en Malargüe y en Uspallata. La decisión abarca a establecimientos de todos los niveles y modalidades.

Detrás de la medida hay un dato concreto: los registros meteorológicos confirmaron nevadas intensas y lluvias persistentes, un combo que dejó los caminos de acceso a las instituciones prácticamente intransitables. La cartera educativa tomó la determinación siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, organismo que monitorea el estado de las rutas.

Malargüe y Uspallata: sin clases presenciales Que no haya presencialidad no significa que se pierda el día de clase. Desde la DGE precisaron que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, el entorno que la provincia utiliza para sostener el dictado a distancia.