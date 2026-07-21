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Extienden la suspensión de clases para los turnos vespertino y nocturno en dos localidades de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en Malargüe y Uspallata.

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El temporal que golpea al oeste y al sur mendocino modificó la rutina escolar. Este martes 21 de julio, la Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en Malargüe y en Uspallata. La decisión abarca a establecimientos de todos los niveles y modalidades.

Detrás de la medida hay un dato concreto: los registros meteorológicos confirmaron nevadas intensas y lluvias persistentes, un combo que dejó los caminos de acceso a las instituciones prácticamente intransitables. La cartera educativa tomó la determinación siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, organismo que monitorea el estado de las rutas.

Malargüe y Uspallata: sin clases presenciales

Que no haya presencialidad no significa que se pierda el día de clase. Desde la DGE precisaron que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, el entorno que la provincia utiliza para sostener el dictado a distancia.

Se trata únicamente de los turnos vespertino y nocturno, franjas horarias en las que el regreso a casa se vuelve más riesgoso por la caída de la temperatura, la acumulación de nieve y la falta de luz natural en tramos rurales. En el resto del territorio provincial, el servicio educativo se brinda con normalidad, mientras las autoridades evalúan los partes meteorológicos.

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