Bicicleta y turismo: cinco rutas imperdibles para descubrir Mendoza de una manera diferente

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta , una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover un medio de transporte económico, saludable y sustentable. La jornada busca destacar los beneficios de la bicicleta tanto para la movilidad urbana como para el turismo y la actividad física.

En Mendoza, la bicicleta encontró un escenario ideal. La combinación de paisajes de montaña, extensos viñedos, caminos rurales y una creciente infraestructura de ciclovías convirtió a la provincia en uno de los destinos más atractivos de Argentina para quienes disfrutan recorrer kilómetros sobre dos ruedas.

Ya sea para una salida recreativa de fin de semana, una aventura deportiva o una experiencia turística diferente, existen circuitos que permiten descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Mendoza desde una perspectiva única.

Hablar de bicicleta en Mendoza es hablar inevitablemente de los caminos del vino. Maipú y Luján de Cuyo concentran algunos de los recorridos más elegidos por turistas nacionales y extranjeros. Allí, las calles rodeadas de viñedos permiten combinar actividad física, paisajes rurales y experiencias gastronómicas.

Muchos visitantes optan por alquilar bicicletas para recorrer bodegas, conocer los procesos de elaboración del vino y disfrutar de degustaciones en entornos naturales privilegiados.

Más al sur del Gran Mendoza, el Valle de Uco ofrece una experiencia diferente. Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, los caminos rurales atraviesan algunas de las bodegas más reconocidas del país y regalan postales que parecen sacadas de una película.

Potrerillos: una de las rutas más espectaculares de Mendoza

Para quienes buscan mayor desafío físico y paisajes de montaña, Potrerillos aparece como una de las mejores alternativas. El recorrido hacia el dique permite disfrutar de vistas panorámicas del embalse, los cerros y la precordillera mendocina. El contraste entre el azul del agua y las montañas genera uno de los escenarios más fotografiados de la provincia.

La zona también cuenta con múltiples senderos y circuitos de mountain bike que atraen a ciclistas experimentados durante todo el año. Muchos deportistas incluso extienden la travesía hasta Uspallata, una experiencia exigente pero considerada entre las más impactantes para quienes disfrutan del ciclismo de ruta.

Valle de Uco: naturaleza, vino y paisajes de montaña

El Valle de Uco se consolidó en los últimos años como uno de los destinos turísticos más importantes de Mendoza y también como un lugar ideal para recorrer en bicicleta. Los caminos rurales de Tunuyán, Tupungato y San Carlos permiten pedalear entre fincas, viñedos y bodegas mientras la cordillera domina el horizonte.

La escasa circulación vehicular en muchas zonas convierte al Valle de Uco en una opción especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Además, las condiciones climáticas durante gran parte del año favorecen las actividades al aire libre.

Bicicletas (19).JPG Maximiliano Ríos/MDZ

Circuitos urbanos para descubrir la Ciudad de Mendoza

No todos los recorridos requieren largas distancias o grandes esfuerzos físicos. La Ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza cuentan con una red de ciclovías que permite realizar paseos urbanos seguros y accesibles para toda la familia.

Los circuitos conectan espacios verdes, plazas, parques y zonas gastronómicas, ofreciendo una alternativa ideal para quienes desean conocer la ciudad de manera sustentable.

Entre los puntos más elegidos aparecen el Parque General San Martín, la Avenida Arístides Villanueva, el microcentro mendocino y sectores de Godoy Cruz y Luján de Cuyo conectados mediante ciclovías.

Sueños Conoce el significado de soñar con bicicletas Foto: Pexels

Una forma diferente de conocer Mendoza

Más allá del aspecto deportivo, la bicicleta se convirtió en una herramienta para vivir el turismo de una manera más pausada y cercana al entorno. Permite detenerse en miradores, descubrir paisajes que suelen pasar desapercibidos desde un automóvil y conectar con la identidad de cada lugar.

En una provincia donde la naturaleza, la montaña y el vino forman parte de su esencia, recorrer Mendoza en bicicleta aparece como una experiencia capaz de combinar aventura, bienestar y contacto directo con algunos de los escenarios más bellos del país. Este Día Mundial de la Bicicleta, la invitación es simple: elegir un camino, ajustar el casco y salir a descubrir Mendoza a pedal.