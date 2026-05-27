Polémica por el uso de las ciclovías: un ciclista explicó por qué circulan por la calle

Luego de la polémica generada días atrás a partir de un video viralizado en redes en el que un ciclista hablaba del uso de las ciclovías y apuntaba contra los conductores de vehículos que despotrican contra ellos, el protagonista del archivo fílmico buscó aclarar su postura.

En diálogo con el programa Digamos Todo, de MDZ Radio de la 105.5 FM, MDZ Radio , Facundo Jofré contó que el video viralizado surgió a partir de que "permanentemente hay casos en los que te insultan, te tiran el auto, te escupen, te tocan bocina y, por lo menos yo, he vivido al menos 10 veces en las que me he caído la bicicleta por situaciones de esas. Y conozco amigos y colegas a los que también les ha pasado un montón".

En ese marco, Facundo destalló que lo que quería exponer en el video era que tanto él como otros ciclistas circulan en bicicletas de ruta, las cuales tienen "ruedas muy finas, es una bicicleta inestable, en la que por lo general se va a alta velocidad". Según remarcó, las ciclovías de la ciudad de Mendoza no están preparadas para ese tipo de tránsito.

Si bien reconoció que "las ciclovías están buenísimas porque tenés acceso más rápido y pueden ir bicicletas de tránsito urbano o mountain bike", Facundo también explicó que "es muy complicado llevar la bicicleta de ruta en la ciclovía". El argumento que esgrime es que las ciclovías están rotas o que en ellas se "pasean perros, niños con coches, cortan el pasto y no se limpian". Según el ciclista, para aquellos que circulan en bicicletas de pista eso hace "más peligroso circular por la ciclovía que por la calle".

Más allá del estado de las ciclovías o de la cantidad de gente que circula en ellas, uno de los puntos más sensibles que abordó Facundo Jofré fue el de la inseguridad: "En la ciclovía es donde ocurren la mayor cantidad de robos", sentenció. En esa línea, explicó que eso se debe a que "en la ciclovía de un lado tenés una adoquina de 50 centímetros de alto, y del otro lado tenés un zanjón. Se te para una persona enfrente y te roba la bicicleta". "El 90% de los robos de bicicletas son en ciclovías, no hay duda" remarcó.

Por ello, explicó que los ciclistas optan por circular por la calle para "evitar un robo, se le pinche la bicicleta, 'tragarse' un niño o un perro, porque van paseando a cuatro o cinco perros a veces".

El pedido a los automovilistas y motociclistas

Ante este panorama, el ciclista le pidió a la gente que "tenga paciencia si ves a alguien circulando por la calle", y aseguró que eso nunca se da "por el medio de la calle", sino que circulan "por la derecha, cerca de los autos".

"Que también la gente entienda que el ciclista no es un estorbo, es parte del tránsito. Es decir que si vos ves a una persona que no está por la ciclovía, igualmente tenés que esperarlo y pasarlo a un metro y medio", remarcó.

Además, reconoció que hay algunos que sí estorban al circular por donde no deben o al pasar el semáforo en rojo, por lo que explicó que es también es necesario "concientizar al ciclista". "No es un reclamo contra los autos, es tratar de establecer una convivencia entre el auto y la bicicleta y que todos lleguemos a un acuerdo", concluyó.