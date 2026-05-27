Qué se sabe de los dos mendocinos detenidos cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza

Paula Giménez y Lucas Aguilera son parte de una caravana que llevaba ayuda humanitaria a Gaza pero fueron detenidos el domingo 24 de mayo en Libia. El hermano de Lucas, Adalberto Aguilera, dio detalles sobre quiénes son los mendocinos y qué se sabe sobre ellos.

El domingo, la organización del convoy humanitario internacional Global Sumud Maghreb denunció la detención de integrantes de su delegación internacional en Libia del Este después de pasar el puesto de control militar 5+5, en las inmediaciones de Sirte. Entre los detenidos están los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera.

“Tres, casi cuatro de la tarde fue el último contacto. Fue cuando ya se dio ya por detenido o secuestrado, mejor dicho, porque no tienen ninguna causa”, dijo Adalberto Aguilera en diálogo con Libres de Humo por la 105.5 FM MDZ Radio .

“A partir de ahí es cuando exigimos y pedimos algo de información sobre el paradero, la situación o cómo se encuentran”, agregó.

Además, el hermano de Lucas dijo que esta tarde se comunicó con ellos personal de la embajada de Túnez y de manera extraoficial les confirmaron que los Giménez y Aguilar están bien. "Son puras palabras, pero obviamente nos aferramos a eso por el sentimiento que tenemos yo como hermano y toda su familia y también la familia de Paula y los amigos y compañeros con los que nos vinculamos, pero eso es lo único que tenemos hoy", puntualizó y se lamentó porque en Libia son días festivos por lo que no se pueden hacer trámites administrativos nos va a llevar un poco más de tiempo.

Paula Gimenez y Lucas Aguilar Paula Gimenez y Lucas Aguilar en la ambulancia de la caravana de ayuda humanitaria. InfoNodal

Quiénes son Paula Giménez y Lucas Aguilera

Paula tiene 42 años y es psicóloga, por su parte, Lucas tiene 49 años y es médico veterinario. Los dos son mendocinos, directores de investigación de la agencia de noticias NODAL y ambos integraban el convoy humanitario Global Sumud Maghreb, una misión civil y pacífica que llevaba ayuda a Gaza.

"Son militantes sociales, llevan mucho tiempo este ideal de la militancia social, de la lucha por los derechos humanos, desde la universidad. ambos son profesionales, mi hermano es médico veterinario, trabaja, mi hermano es director de Nodal, de la agencia de noticias para América Latina y el Caribe y también es integrante del CEA, el Centro de Estudios Agrarios, eso hace que permanentemente estén vinculados con la investigación", explicó Adalberto Aguilera.

"Un poco este contexto personal los llevó a tomar la decisión de ir en una misión con ayuda humanitaria arriesgada. La solidaridad está dentro de su sangre de ambos", añadió.

Lucas Aguilar Lucas Aguilar

Cómo fue la detención antes de llegar a Gaza

"Ellosviajan primero a Estambul, de Estambul van a Trípode, donde se encuentran con la caravana de ayuda humanitaria. Iban con un visado para poder transitar tranquilamente por Libia. Lo que pasa es que Libia tiene cuasi gobiernos también dentro, no tiene un orden institucional, está próximo a una guerra civil", dijo Aguilera.

"No pensaban que en Libia podía suceder la detención porque iban con todos los permisos. De hecho en casi todo el territorio libio fueron muy bien acompañados y ayudados propiamente por la población. Cuando fueron a solicitar el permiso ya en la parte norteeste de Libia, fue cuando los detuvieron. Iba por partes la caravana, se dividían, en el tercer intento, para solicitar permiso, es cuando los detienen", agregó.

Además, Aguilera explicó que la caravana espera tener problemas más adelante. "No era justamente donde ellos creían poder tener dificultades, las dificultades podían comenzar ya en Egipto y obviamente atravesando Egipto y una vez llegando a la frontera con Gaza . Sabían que también podía suceder porque hay precedentes, hay mucha gente que se ha sumado a estas ayudas comunitarias que tampoco han podido llegar", cerró.