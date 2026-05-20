Cuánto más pagarán los mendocinos si avanza la reforma de Zona Fría

La posible reforma del régimen de Zona Fría ya genera preocupación en Mendoza . Mientras el Gobierno nacional busca avanzar en Diputados con cambios en el esquema de subsidios al gas, desde la ONG Protectora advirtieron que la eliminación del beneficio provocaría fuertes aumentos en las boletas durante el invierno.

Actualmente, toda la provincia está incluida dentro del régimen de Zona Fría , que otorga descuentos del 30% y del 50% sobre las facturas de gas. Sin embargo, el proyecto impulsado por el oficialismo busca limitar ese beneficio solo a regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.

La titular de Protectora, Romina Ríos, explicó para MDZ que el impacto para los hogares mendocinos sería inmediato y se combinaría con el aumento natural del consumo por las bajas temperaturas. “El aumento promedio sin Zona Fría es aproximadamente desde el 40%, dependiendo el usuario, subsidio y consumo”, detalló.

Según los cálculos que maneja la ONG, una familia tipo mendocina que consume alrededor de 150 metros cúbicos mensuales podría pasar de pagar cerca de $35 mil con Zona Fría a unos $60 mil sin el beneficio. Ríos aclaró que se trata de estimaciones porque todavía no existen facturas de referencia para los meses más fríos del año.

“La última factura recibida por los usuarios corresponde a febrero o marzo, que fueron meses cálidos”, señaló. Además, explicó que el cálculo exacto es complejo porque intervienen distintas categorías de usuarios, subsidios segmentados y actualizaciones mensuales de tarifas.

Más de 422 mil usuarios quedarían afectados

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la cantidad de hogares que perderían el beneficio. Según los datos aportados por Protectora, actualmente hay unos 422 mil beneficiarios de Zona Fría en Mendoza.

En caso de aprobarse el nuevo esquema, solo seguirían teniendo algún tipo de ayuda quienes estén dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RESEF). De acuerdo con las estimaciones de la ONG, cerca del 50% de los usuarios actuales cumpliría con esas condiciones, lo que equivale a unas 210 mil familias.

El cambio también modificaría el criterio con el que hoy se otorga el beneficio. Hasta ahora, el descuento se aplica por ubicación geográfica. Con la reforma, el acceso dependería principalmente del nivel de ingresos y del patrimonio de cada hogar.

Qué requisitos habrá para mantener los subsidios

Ríos explicó que quienes quieran conservar subsidios deberán estar registrados en el RESEF y cumplir determinadas condiciones económicas. Entre ellas, no superar ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales del grupo familiar.

Además, el análisis no se realiza solamente sobre el titular de la factura, sino sobre todos los integrantes del hogar. También se toman en cuenta bienes patrimoniales, vehículos y otras variables económicas definidas por el sistema nacional de segmentación.