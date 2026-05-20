Guaymallén subasta 12 autos y 30 motos alojados en la Playa de Secuestros: qué vehículos son

El municipio de Guaymallén lanzó una subasta de 12 vehículos y 30 motocicletas. Cómo acceder al remate de los rodados.

Guaymallén confirmó que lanzará a remate 12 autos y 30 motos que actualmente están alojados en la Playa de Secuestros Municipal. La subasta de las unidades serán en tres jornadas y las mismas comienzan este viernes. Qué tipo de vehículos se rematan y cuál es su estado.

Las fechas a agendar son: viernes 22 de mayo a las 10.30, martes 26 de mayo a las 9.30 y viernes 1 de junio a las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.

Cómo inscribirse en la subasta de autos de Guaymallén Los interesados en participar de la subasta organizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, pueden ver los vehículos los días 21 y 29 de mayo de 10 a 12 en la Playa de Secuestros ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos del distrito El Sauce.

Para informes comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn, al 2615521623.

Los vehículos serán divididos en los diferentes días en los que se realizará la subasta, por lo que también se dividen para la exhibición.