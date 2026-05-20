Guaymallén subasta 12 autos y 30 motos alojados en la Playa de Secuestros: qué vehículos son
El municipio de Guaymallén lanzó una subasta de 12 vehículos y 30 motocicletas. Cómo acceder al remate de los rodados.
Guaymallén confirmó que lanzará a remate 12 autos y 30 motos que actualmente están alojados en la Playa de Secuestros Municipal. La subasta de las unidades serán en tres jornadas y las mismas comienzan este viernes. Qué tipo de vehículos se rematan y cuál es su estado.
Las fechas a agendar son: viernes 22 de mayo a las 10.30, martes 26 de mayo a las 9.30 y viernes 1 de junio a las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.
Cómo inscribirse en la subasta de autos de Guaymallén
Los interesados en participar de la subasta organizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, pueden ver los vehículos los días 21 y 29 de mayo de 10 a 12 en la Playa de Secuestros ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos del distrito El Sauce.
Para informes comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn, al 2615521623.
Los vehículos serán divididos en los diferentes días en los que se realizará la subasta, por lo que también se dividen para la exhibición.
Qué autos y motos subasta Guaymallén
En el remate del 22 y 26 de mayo, Guaymallén lanzará a remate autos como:
- PEUGEOT 504 XSD TF .AÑO 1995
- VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL. AÑO 1983
- VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A. AÑO 2008
- PEUGEOT 405 GLD BERLINA. AÑO 1994
- CORVEN MIRAGE 110. AÑO 2015
- MAVERICK TOP AÑO 2007
- APPIA STRONGER 150. AÑO 2010
- MOTOMEL C150 SII. AÑO 2017
- ZANELLA RX 150. AÑO 2017
- ZANELLA RX 150 R AÑO. 2013
- CORVEN HUNTER 150. AÑO 2015
- ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
- MAVERICK CITY 125 AÑO 2011
- KELLER KN150 AÑO 2011
- BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013
- MOTOMEL CX150 AÑO 2013
- MOTOMEL CG 150 AÑO 2015
- GILERA SMASH AÑO 2008
- SUMO SB110 AÑO 2006
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2014
- GILERA VC150 AÑO 2010
- CERRO CE 150-13 AÑO 2013
- MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014
- FIAT 1500 AÑO 1966
- MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988
Mientras que en el remate del 1 de junio incorporará los siguientes autos y motos:
- RENAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994
- RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013
- VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998
- FORD KA AÑO 1998
- FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998
- VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995
- MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012
- GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007
- ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
- GILERA VC150 AÑO 2010
- BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014
- ZANELLA RX150 AÑO 2011
- MOTOMEL MEDAL AÑO 2012
- GILERA SMASH AÑO 2008
- ZANELLA RX150 AÑO 2012
- KELLER KN150-13 AÑO 2011
- CERRO CE 150-13 AÑO 2013
- IMSA IM 125 T AÑO 2009
- CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015
- SUMO SB110 AÑO 2006
- CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
- MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
- GILERA SMASH AÑO 2019