El Banco Ciudad remata departamentos y terrenos: cómo participar de la subasta online

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta de inmuebles provenientes de herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. El remate será online el próximo 5 de junio e incluirá departamentos y terrenos ubicados en barrios como Caballito, Palermo, Recoleta, Constitución y Mataderos, con precios base desde u$s28.111.

La subasta se hará a través de la plataforma digital del banco y contará con cinco propiedades disponibles, entre monoambientes, departamentos de tres ambientes y lotes urbanos con construcción.

El inmueble más económico del catálogo es un monoambiente ubicado sobre la calle Rojas al 300, en el barrio de Caballito, con una base de u$s28.111. En tanto, la propiedad con el valor inicial más alto es un terreno urbano con construcción en Avenida Entre Ríos al 1800, en Constitución, cuya base asciende a u$s435.144.

Las propiedades que saldrán a remate son las siguientes:

Caballito: monoambiente desde u$s28.111

Dirección: Rojas 335/41, piso 7° departamento A.

Superficie: 21,56 m².

Base: u$s28.111.

Depósito en garantía: u$s843.

Hora de remate: 10.

Palermo: terreno urbano con construcción

Dirección: Jerónimo Salguero 1709/11.

Superficie del terreno: 115,60 m².

Base: u$s383.258.

Depósito en garantía: u$s11.497.

Hora de remate: 10.45.

Mataderos: monoambiente en subasta

Dirección: Larrazábal 1335/39, piso 8° departamento A.

Superficie: 33,49 m².

Base: u$s30.256.

Depósito en garantía: u$s907.

Hora de remate: 11.30.

Constitución: terreno con construcción

Dirección: Avenida Entre Ríos 1824/28.

Superficie del terreno: 342,60 m².

Base: u$s435.144.

Depósito en garantía: u$s13.054.

Hora de remate: 12.15.

Recoleta: departamento de tres ambientes

Dirección: Arenales 2546.

Superficie: 83,17 m².

Base: u$s115.107.

Depósito en garantía: u$s3.453.

Hora de remate: 13.

Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

Las subastas de herencias vacantes son organizadas por el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General porteña. Este tipo de remates suele incluir departamentos, PH, casas, oficinas, terrenos, locales y cocheras.

Desde la entidad señalaron que el sistema completamente digital permite que participen interesados de todo el país. Además, remarcaron que estos remates suelen captar la atención tanto de personas que buscan vivienda como de inversores inmobiliarios.

Para participar, los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta y realizar un depósito en garantía equivalente a un porcentaje del valor base del inmueble seleccionado. Ese dinero se reintegra si no se realizan ofertas o si el participante no resulta ganador.

Los fondos recaudados en las ventas se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires, según la normativa vigente.