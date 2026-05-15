Ya podés ver tus recetas electrónicas en Mi Argentina: cómo activar la nueva función

La aplicación Mi Argentina incorporó la posibilidad de consultar recetas electrónicas emitidas en los últimos 60 días. La nueva función permite acceder de manera digital a las prescripciones médicas realizadas a través de plataformas registradas oficialmente, en el marco del avance de interoperabilidad del sistema de salud.

La herramienta fue desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación y se integra con las plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS). De esta forma, los usuarios pueden centralizar información médica clave dentro de la app Mi Argentina.

El sistema funciona a través de la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código nacional que permite identificar cada prescripción de forma segura y sin duplicaciones. Gracias a esta tecnología, las recetas quedan asociadas al CUIL del paciente y pueden visualizarse directamente desde la aplicación.

Además de tu documento, la app Mi Argentina permite ver tus recetas electrónicas. Foto: argentina.gob.ar

Ten en cuenta estos tips antes de enviar tu documento por aplicaciones de mensajería Foto: argentina.gob.ar

Para acceder a las recetas electrónicas desde la app, los usuarios deben habilitar el servicio correspondiente y autorizar el intercambio de datos entre el sistema de salud y Mi Argentina.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la sección “Suscribir servicios”.

Entrar en el apartado “Salud”.

Buscar la opción “Recetas electrónicas”.

Presionar el botón “Agregar”.

Luego seleccionar “Adherir servicio”.

Una vez completado el proceso, desde el botón “Salud” de la pantalla principal se podrá ingresar al apartado “Receta Electrónica” para consultar las prescripciones emitidas.

Qué cambia con la receta electrónica integrada en Mi Argentina

La incorporación de este servicio apunta a modernizar y unificar el acceso a la información médica. El nuevo esquema conecta plataformas de prescripción, repositorios de recetas y Mi Argentina mediante estándares internacionales y protocolos seguros.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud, el sistema garantiza la trazabilidad y confidencialidad de los datos, ya que únicamente el titular puede acceder a sus recetas.

La iniciativa se desarrolló junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología como parte de un plan de digitalización del sistema sanitario. En enero de 2025 comenzó a implementarse la receta electrónica para medicamentos y, meses más tarde, se amplió a estudios, prácticas, procedimientos médicos y dispositivos de salud.

Desde la cartera sanitaria destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a la información médica y avanzar hacia un sistema de salud más eficiente, moderno y seguro.