Fiebre mundialista: la ingeniosa campaña de adopción con álbum de figuritas en Salta

Un álbum de figuritas con perros en adopción se volvió viral en Salta y promueve la adopción responsable.

En medio de la fiebre mundialista y a poco del inicio del Mundial 2026, previsto para el próximo 11 de junio, la Municipalidad de Salta, junto a un centro de adopción, lanzó una ingeniosa campaña para promover la adopción de mascotas. La iniciativa, que rápidamente se viralizó en redes sociales, consiste en un álbum de figuritas protagonizado por animales que buscan un hogar.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mansilla” presentó la propuesta con un emotivo mensaje: “Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, expresaron desde la institución.

Campaña adopción Salta figuritas La Municipalidad de Salta lanzó una campaña junto a un centro de adopción. Municipalidad de Salta

La novedosa campaña de adopción en Salta Con una estética inspirada en el Mundial, cada animal en adopción aparece representado como una figurita, junto con datos como su nombre, edad y tamaño. Además, debajo de esa información se detalla, de manera ingeniosa, el “equipo” en el que juega cada uno.

La campaña fue muy elogiada por los usuarios en redes sociales, donde también se difundieron los “paquetes de figuritas” de cada uno de los animales disponibles para adopción.