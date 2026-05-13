Cuánto cuestan las figuritas del Mundial 2026 en otros países y la comparación con Argentina
La nueva colección de Panini para el Mundial 2026 llegó con valores récord, más páginas y casi mil cromos para completar.
Cada cuatro años, la pasión por coleccionar figuritas vuelve a tomar los recreos, las plazas y hasta las redes sociales. En esta edición, con la llegada del álbum oficial del Mundial 2026, se repite la misma escena: chicos y chicas de todas las edades intercambiando cromos, comparando repetidas y soñando con llenar cada página del álbum.
Los kioscos y comercios registran faltantes, mientras los padres buscan completar las colecciones de sus hijos y, en algunos casos, de toda la familia.
El entusiasmo no sorprende: esta edición será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 112 páginas y 980 figuritas. El incremento se debe al nuevo formato del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta expansión histórica también impactó directamente en los precios y en la cantidad de figuritas necesarias para completar la colección.
Precio del álbum y las figuritas del Mundial 2026 en Argentina
En Argentina, cada sobre con 7 figuritas cuesta $2.000, mientras que el álbum de tapa blanda tiene un precio oficial de $15.000. Tradicionalmente, los sobres costaban aproximadamente medio dólar, pero en esta edición la cifra aumentó significativamente. Según la cotización oficial (≈$1.400 por dólar), el precio equivale a USD 1,43 por sobre.
Este aumento refleja la inflación y el crecimiento del mercado global de Panini. A pesar del incremento, el valor de los sobres en dólares sigue siendo más bajo que en muchos países desarrollados. Además, el costo por figurita en Argentina se ubica en torno a USD 0,20, similar al de Uruguay, y por debajo de Estados Unidos o Europa, donde cada cromo puede superar los USD 0,25.
Comparación internacional: cuánto cuestan los sobres
En América Latina, los precios varían:
- Perú: S/4,20 (~USD 1,13).
- Chile: $1.100 CLP (~USD 1,15).
- Colombia: $5.000 COP (~USD 1,20).
- Brasil: R$7 por paquete (~USD 1,22).
- México: $25 MXN (~USD 1,25).
- Uruguay: $60 UYU (~USD 1,38), similar a Argentina, lo que generó que ante la escasez que se generó en los primeros días de venta, algunos kiosqueros argentinos compraran allí para revender.
- En Estados Unidos, los sobres se venden a USD 2,00, el precio más alto del mercado global. Panini ofrece además cajas de 25 o 50 sobres a USD 50 y USD 100, respectivamente.
En Europa continental, cada sobre cuesta €1,50 (~USD 1,68), mientras que en el Reino Unido el valor es £1,25 (~USD 1,58). En ambos casos, los kits especiales y las cajas de coleccionista pueden superar los USD 200.
Un detalle interesante es el precio por figurita: en países sudamericanos, los valores van de USD 0,16 a 0,20, mientras que en EE.UU. alcanza USD 0,29 por cromo, lo que convierte a los estadounidenses en los coleccionistas que más pagan por unidad.
Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
Completar las 980 figuritas del álbum es un desafío económico y logístico. En un escenario ideal, sin repeticiones, serían necesarios 140 sobres, lo que equivaldría a $280.000 solo en figuritas en Argentina. Sumando el álbum de tapa blanda, el gasto mínimo teórico asciende a $295.000.
Sin embargo, esta cifra es solo un piso. Considerando la probabilidad de repetir figuritas, algunos cálculos indican que un coleccionista promedio necesitará 1.050 sobres, lo que eleva el costo a $2.100.000 únicamente en paquetes. Agregando el álbum, el gasto final podría superar los $2.115.000, destacando la importancia de los intercambios entre amigos, kioscos y comunidades de coleccionistas.
El intercambio no solo reduce costos, sino que también fomenta la tradición social que ha acompañado a las figuritas del Mundial durante décadas. Esta edición, con casi mil cromos, demuestra que la pasión por el producto Panini sigue intacta y que completar el álbum será un verdadero desafío económico y estratégico para los fanáticos.