Cuánto cuestan las figuritas del Mundial 2026 en otros países y la comparación con Argentina

Cada cuatro años, la pasión por coleccionar figuritas vuelve a tomar los recreos, las plazas y hasta las redes sociales. En esta edición, con la llegada del álbum oficial del Mundial 2026 , se repite la misma escena: chicos y chicas de todas las edades intercambiando cromos, comparando repetidas y soñando con llenar cada página del álbum.

Los kioscos y comercios registran faltantes, mientras los padres buscan completar las colecciones de sus hijos y, en algunos casos, de toda la familia.

El entusiasmo no sorprende: esta edición será la más grande de la historia , con 48 selecciones, 112 páginas y 980 figuritas. El incremento se debe al nuevo formato del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta expansión histórica también impactó directamente en los precios y en la cantidad de figuritas necesarias para completar la colección.

El álbum de figuritas Panini genera gran expectativa entre los chicos (y no tan chicos).

En Argentina, cada sobre con 7 figuritas cuesta $2.000, mientras que el álbum de tapa blanda tiene un precio oficial de $15.000. Tradicionalmente, los sobres costaban aproximadamente medio dólar, pero en esta edición la cifra aumentó significativamente. Según la cotización oficial (≈$1.400 por dólar), el precio equivale a USD 1,43 por sobre.

Este aumento refleja la inflación y el crecimiento del mercado global de Panini. A pesar del incremento, el valor de los sobres en dólares sigue siendo más bajo que en muchos países desarrollados. Además, el costo por figurita en Argentina se ubica en torno a USD 0,20, similar al de Uruguay, y por debajo de Estados Unidos o Europa, donde cada cromo puede superar los USD 0,25.

Comparación internacional: cuánto cuestan los sobres

En América Latina, los precios varían:

Perú: S/4,20 (~USD 1,13).

Chile: $1.100 CLP (~USD 1,15).

Colombia: $5.000 COP (~USD 1,20).

Brasil: R$7 por paquete (~USD 1,22).

México: $25 MXN (~USD 1,25).

Uruguay: $60 UYU (~USD 1,38), similar a Argentina, lo que generó que ante la escasez que se generó en los primeros días de venta, algunos kiosqueros argentinos compraran allí para revender.

En Estados Unidos, los sobres se venden a USD 2,00, el precio más alto del mercado global. Panini ofrece además cajas de 25 o 50 sobres a USD 50 y USD 100, respectivamente.

En Europa continental, cada sobre cuesta €1,50 (~USD 1,68), mientras que en el Reino Unido el valor es £1,25 (~USD 1,58). En ambos casos, los kits especiales y las cajas de coleccionista pueden superar los USD 200.

Un detalle interesante es el precio por figurita: en países sudamericanos, los valores van de USD 0,16 a 0,20, mientras que en EE.UU. alcanza USD 0,29 por cromo, lo que convierte a los estadounidenses en los coleccionistas que más pagan por unidad.

figuritas precios Cuánto cuesta el sobre de figuritas del Mundial 2026 en cada país. Imagen generada por ChatGPT

Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

Completar las 980 figuritas del álbum es un desafío económico y logístico. En un escenario ideal, sin repeticiones, serían necesarios 140 sobres, lo que equivaldría a $280.000 solo en figuritas en Argentina. Sumando el álbum de tapa blanda, el gasto mínimo teórico asciende a $295.000.

Sin embargo, esta cifra es solo un piso. Considerando la probabilidad de repetir figuritas, algunos cálculos indican que un coleccionista promedio necesitará 1.050 sobres, lo que eleva el costo a $2.100.000 únicamente en paquetes. Agregando el álbum, el gasto final podría superar los $2.115.000, destacando la importancia de los intercambios entre amigos, kioscos y comunidades de coleccionistas.

El intercambio no solo reduce costos, sino que también fomenta la tradición social que ha acompañado a las figuritas del Mundial durante décadas. Esta edición, con casi mil cromos, demuestra que la pasión por el producto Panini sigue intacta y que completar el álbum será un verdadero desafío económico y estratégico para los fanáticos.