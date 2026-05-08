Mundial 2026: cómo descargar la app para cambiar figuritas del álbum oficial

El boom del álbum del Mundial 2026 llegó con más tecnología que en anteriores ediciones. Ahora se ha creado una aplicación para descargar en los teléfonos celulares para "hacer match" y facilitar la búsqueda de las figuritas que faltan para llenar el álbum Panini.

Un estudiante argentino de la carrera de Ingeniería de Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP) desarrolló “StickerSwap”, una app que permite cargar las figuritas repetidas y las faltantes para conectar a las personas que vivan cerca y que deseen intercambiarlas.

Desarrollada por Valentín Señorans, alumno de 4° año, la app promete revolucionar el clásico intercambio de figuritas.

Está disponible tanto para iOS como Android . Y simplemente hay que buscarla por su nombre en los dispositivos y darle descargar para obtenerla.

La app funciona como una especie de “Tinder”. Cada usuario puede cargar en su perfil las figuritas que tiene repetidas y las faltantes. De esta manera, el sistema que funciona mediante geolocalización, conecta a las personas que se encuentren a una distancia de hasta tres kilómetros para poder intercambiarlas.

álbum de figuritas del Mundial 2026 El álbum de figuritas del Mundial 2026 tiene 112 páginas y será el más grande de la historia. MDZ

La lógica de StickerSwap es muy similar a las apps de citas, ya que funciona deslizando perfiles de coleccionistas y dando "like", tras lo cual hay “match” si hay coincidencia y se abre un chat para coordinar el encuentro.

Cuánto es el precio “blue" de las figuritas del Mundial: versión gratuita y versión paga

En su versión gratuita, StickerSwap permite hasta siete "likes" diarios, chat con los matches y gestión del propio inventario de figuritas.

Pero también existe un plan premium por 5 mil pesos mensuales que desbloquea filtros avanzados, likes ilimitados y acceso a un foro.