Mercado Libre publica una súper oferta para este Smart TV Philips de 50 pulgadas
Este Philips suma imagen 4K, Wi-Fi, Bluetooth, control por voz y apps de streaming para disfrutar partidos, series y películas en casa.
Con el Mundial cada vez más cerca, renovar el televisor puede convertirse en una decisión clave para quienes buscan vivir los partidos con mejor imagen, buen sonido y acceso rápido a plataformas de streaming. En ese contexto, Mercado Libre ofrece una opción interesante dentro del segmento de Smart TV 4K: el Philips 50PUD7309/77, un modelo de 50 pulgadas que combina resolución Ultra HD, conectividad completa y funciones inteligentes.
Se trata de un televisor pensado para quienes quieren mejorar la experiencia de entretenimiento en casa sin pasar a una gama de precios demasiado alta. Su pantalla LED de 50 pulgadas alcanza una resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles, lo que permite ver contenidos en 4K con mayor nivel de detalle, colores más definidos y una imagen más nítida que la de un televisor Full HD tradicional.
Imagen 4K y funciones pensadas para el entretenimiento
Uno de los puntos centrales de este Smart TV Philips es su capacidad para reproducir contenido en alta resolución. La tecnología HDR mejora el contraste y la luminosidad de las escenas, algo especialmente útil en películas, series, transmisiones deportivas y videojuegos. Para ver fútbol, esta característica puede ayudar a distinguir mejor los movimientos, los colores del campo y los detalles de cada jugada.
El modelo también incorpora el sistema operativo Titan, desde el cual se puede acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. Esto permite concentrar buena parte del consumo audiovisual en un solo dispositivo, sin depender necesariamente de accesorios externos.
Además, cuenta con 8 GB de almacenamiento interno, una capacidad suficiente para instalar aplicaciones, guardar configuraciones y mantener el uso cotidiano del televisor de forma práctica.
Conectividad completa y control por voz
En materia de conexiones, este televisor Philips ofrece tres puertos HDMI y dos puertos USB. Esto permite conectar consolas, notebooks, decodificadores, barras de sonido u otros dispositivos sin mayores complicaciones. También incluye Wi-Fi integrado y conectividad Bluetooth, dos funciones importantes para compartir contenido, enlazar accesorios o utilizar equipos de audio compatibles.
Otro de sus atractivos es la compatibilidad con comandos de voz mediante Alexa y Google Assistant. Esta función permite buscar contenidos, controlar ciertas funciones del televisor o acceder a aplicaciones de manera más cómoda, sin depender siempre del control remoto, que viene incluido con el producto.
En sonido, el equipo ofrece una potencia de 20 W y modos Dolby Digital, una combinación adecuada para el uso diario en películas, series, deportes y programas de televisión.
Diseño, medidas y precio en Mercado Libre
El diseño también acompaña la propuesta. El Smart TV Philips tiene una estética sobria en color negro, con líneas simples y un perfil delgado. Sus dimensiones son de 1.111 metros de ancho, 65,4 centímetros de alto y 8,8 centímetros de profundidad. Con soporte, la altura llega a 67,4 centímetros. Además, pesa 9 kilos, por lo que puede ubicarse con facilidad en un living, dormitorio o sala de estar.
En Mercado Libre, este Smart TV Philips 4K de 50 pulgadas figura con un precio de $540.000. También se puede comprar en 6 cuotas de $122.157, una alternativa para quienes prefieren financiar la compra.
Por sus prestaciones, tamaño y valor, este televisor Philips aparece como una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo 4K de 50 pulgadas por menos de $600.000 y quieren preparar la casa para disfrutar el Mundial con una experiencia más completa.