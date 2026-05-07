Mercado Libre publica una súper oferta para este Smart TV Philips de 50 pulgadas

Con el Mundial cada vez más cerca, renovar el televisor puede convertirse en una decisión clave para quienes buscan vivir los partidos con mejor imagen, buen sonido y acceso rápido a plataformas de streaming. En ese contexto, Mercado Libre ofrece una opción interesante dentro del segmento de Smart TV 4K: el Philips 50PUD7309/77, un modelo de 50 pulgadas que combina resolución Ultra HD, conectividad completa y funciones inteligentes.

Se trata de un televisor pensado para quienes quieren mejorar la experiencia de entretenimiento en casa sin pasar a una gama de precios demasiado alta. Su pantalla LED de 50 pulgadas alcanza una resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles, lo que permite ver contenidos en 4K con mayor nivel de detalle, colores más definidos y una imagen más nítida que la de un televisor Full HD tradicional.

Uno de los puntos centrales de este Smart TV Philips es su capacidad para reproducir contenido en alta resolución . La tecnología HDR mejora el contraste y la luminosidad de las escenas, algo especialmente útil en películas, series, transmisiones deportivas y videojuegos. Para ver fútbol, esta característica puede ayudar a distinguir mejor los movimientos, los colores del campo y los detalles de cada jugada.

El modelo también incorpora el sistema operativo Titan, desde el cual se puede acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. Esto permite concentrar buena parte del consumo audiovisual en un solo dispositivo, sin depender necesariamente de accesorios externos.

Además, cuenta con 8 GB de almacenamiento interno, una capacidad suficiente para instalar aplicaciones, guardar configuraciones y mantener el uso cotidiano del televisor de forma práctica.

ChatGPT Image 23 abr 2026, 03_43_46 p.m. El modelo suma Wi-Fi, Bluetooth, puertos HDMI, USB y control por voz con asistentes virtuales. Imagen generada por la IA

Conectividad completa y control por voz

En materia de conexiones, este televisor Philips ofrece tres puertos HDMI y dos puertos USB. Esto permite conectar consolas, notebooks, decodificadores, barras de sonido u otros dispositivos sin mayores complicaciones. También incluye Wi-Fi integrado y conectividad Bluetooth, dos funciones importantes para compartir contenido, enlazar accesorios o utilizar equipos de audio compatibles.

Otro de sus atractivos es la compatibilidad con comandos de voz mediante Alexa y Google Assistant. Esta función permite buscar contenidos, controlar ciertas funciones del televisor o acceder a aplicaciones de manera más cómoda, sin depender siempre del control remoto, que viene incluido con el producto.

En sonido, el equipo ofrece una potencia de 20 W y modos Dolby Digital, una combinación adecuada para el uso diario en películas, series, deportes y programas de televisión.

samrt tv El sistema Titan permite acceder a Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+ desde el televisor. Phillips

Diseño, medidas y precio en Mercado Libre

El diseño también acompaña la propuesta. El Smart TV Philips tiene una estética sobria en color negro, con líneas simples y un perfil delgado. Sus dimensiones son de 1.111 metros de ancho, 65,4 centímetros de alto y 8,8 centímetros de profundidad. Con soporte, la altura llega a 67,4 centímetros. Además, pesa 9 kilos, por lo que puede ubicarse con facilidad en un living, dormitorio o sala de estar.

En Mercado Libre, este Smart TV Philips 4K de 50 pulgadas figura con un precio de $540.000. También se puede comprar en 6 cuotas de $122.157, una alternativa para quienes prefieren financiar la compra.

Por sus prestaciones, tamaño y valor, este televisor Philips aparece como una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo 4K de 50 pulgadas por menos de $600.000 y quieren preparar la casa para disfrutar el Mundial con una experiencia más completa.