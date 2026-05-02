Telefe habría dado de baja a una importante figura para el Mundial y hay sorpresa: de quién se trata

04La participación de Vicky Xipolitakis en la cobertura del Mundial generó un intenso debate mediático en las últimas horas. Tras el anuncio de que formaría parte de los enviados especiales, una reciente filtración de conversaciones arrojó luz sobre las verdaderas condiciones de su viaje.

Según la información revelada en SQP (América TV), Xipolitakis confirmó que su estadía en el Mundial será sumamente breve. "Siempre fue eso, por el nene más no puedo" . Para defender esta modalidad de trabajo, Vicky recordó experiencias previas: aseguró que en Japón también trabajó bajo este esquema de tres días, tiempo que le bastó para grabar contenido para dos emisiones, afirmando estar muy feliz por el lugar que siempre le dan en el canal.

Sin embargo, las explicaciones de Xipolitakis no convencieron al panel que analizó la noticia. Yanina Latorre señaló una fuerte contradicción entre "ir a cubrir un Mundial" y hacer un viaje de apenas 72 horas. La principal hipótesis que circuló es que, en realidad, la producción podría haberla bajado de la cobertura principal .

Algunos comunicadores sugirieron que la excusa del viaje corto podría ser una forma de proteger su ego, recordando que ella misma había anunciado con entusiasmo que saldría en todos los programas y que haría contenido mundialista junto a Marley.

El futuro de Xipolitakis en la pantalla

Vicky Xipolitakis "La Griega" y su continuidad en la teelvisión. Captura de video/ Telefe.

El debate no se limitó únicamente a su viaje deportivo, sino que también puso bajo la lupa su futuro laboral en la pantalla chica. Ante la consulta sobre sus próximos pasos, Vicky aseguró que se encuentra en conversaciones para conducir un programa de juegos que saldría al aire este mismo mes.

Esta afirmación fue rápidamente desestimada, quienes repasaron detalladamente la apretada grilla del canal. Con el inminente estreno de Popstars con Nicolás Vázquez, la espera de Wanda Nara para Masterchef Celebrity, y el éxito sostenido de figuras como Vero Lozano y Georgina Barbarossa, los panelistas concluyeron que no hay espacio físico en la programación para un nuevo formato.

La teoría final del panel es que el supuesto "programa propio" que le habrían ofrecido a Xipolitakis se trataría, en el mejor de los casos, de un simple segmento de juegos dentro de un móvil para la cobertura que finalmente no se concretaría como ella esperaba.