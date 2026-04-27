¿Éxito o fracaso para Telefe? El rating que logró la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026

La ceremonia se celebró en los estudios de Telefe y en esta nota te contamos todos los detalles sobre el número de audiencia que logró.

Los Martín Fierro de la Moda 2026 se llevaron a cabo en Telefe y fueron transmitidos, por supuesto, por la misma señal. Hasta allí llegaron figuras de la talla de Valeria Mazza, Iván de Pineda, Susana Giménez, Pampita, entre otras.

La alfombra roja, que comenzó a las 21:15, alcanzó un pico de 10.1 puntos de rating y se convirtió en lo más visto del domingo. Luego de la alfombra, finalmente dio comienzo la ceremonia.

Luis Ventura abrió la gala con un discurso, como pasa en todos estos eventos, ya que él es el presidente de APTRA. Luego de esto se llevaron adelante las lecturas y premiación de las distintas ternas y el rating sin dudas sorprendió a todos.

Los Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo en Telefe Martín Fierro de la Moda de Oro Juana Viale Instagram @martinfierrodelamodaok

La transmisión del Martín Fierro de la moda en su totalidad (dividido en tres por Ibope), arrancó a las 22:23 horas y finalizó a las 0:17 horas. Con el Martín Fierro de oro, logró un promedio total de 8.0 puntos; y se ubicó en el segundo y cuarto puesto del día.