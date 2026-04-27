¿Éxito o fracaso para Telefe? El rating que logró la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026
La ceremonia se celebró en los estudios de Telefe y en esta nota te contamos todos los detalles sobre el número de audiencia que logró.
Los Martín Fierro de la Moda 2026 se llevaron a cabo en Telefe y fueron transmitidos, por supuesto, por la misma señal. Hasta allí llegaron figuras de la talla de Valeria Mazza, Iván de Pineda, Susana Giménez, Pampita, entre otras.
La alfombra roja, que comenzó a las 21:15, alcanzó un pico de 10.1 puntos de rating y se convirtió en lo más visto del domingo. Luego de la alfombra, finalmente dio comienzo la ceremonia.
Luis Ventura abrió la gala con un discurso, como pasa en todos estos eventos, ya que él es el presidente de APTRA. Luego de esto se llevaron adelante las lecturas y premiación de las distintas ternas y el rating sin dudas sorprendió a todos.
Los Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo en Telefe
La transmisión del Martín Fierro de la moda en su totalidad (dividido en tres por Ibope), arrancó a las 22:23 horas y finalizó a las 0:17 horas. Con el Martín Fierro de oro, logró un promedio total de 8.0 puntos; y se ubicó en el segundo y cuarto puesto del día.
El Martín Fierro de Oro se lo quedó Juana Viale, mientras que Susana Giménez recibió una estatuilla en homenaje como Ícono de la Moda y realizó una queja a Luis Ventura en pleno vivo sobre su estatuilla que no tenía brillantes. El presidente de APTRA efectivamente confirmó que la diva tenía razón, ya que él había mandado a decorar el Martín Fierro con "algunos brillantes".