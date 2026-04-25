Gran error de Mario Pergolini: apostó por Pablo Echarri como atracción en el rating y todo terminó de la peor manera

El conductor y el equipo de producción de Otro día perdido confiaron en el conocido actor como imán para la audiencia, pero las mediciones quedaron lejos de las expectativas.

Mario Pergolini y su producción hacen un exhaustivo trabajo para contar cada noche con alguna atractiva figura en el segmento de la entrevista de Otro día perdido (eltrece). Este viernes, el conductor apostó por Pablo Echarri como gancho para el rating, pero el resultado no estuvo a la altura de las expectativas.

Para este late night, el número de audiencia conquistado en el cierre de la semana es importante, puesto que a diferencia de los restantes días en que compite con las galas de Gran Hermano (Telefe), los viernes el popular reality tiene la emisión de La noche de los ex, propuesta más débil en materia de rating que la da la chance a Pergolini a ganar terreno.

Sin embargo, la presencia de Echarri quedó lejos de todo suceso, y Otro día perdido se hundió con el peor rating conseguido en lo que va de su nueva temporada en el aire.

Mario Pergolini y un duro revés en el rating con Pablo Echarri como invitado El picante cruce entre Mario Pergolini y Pablo Echarri

Hasta el momento, el invitado que le había reportado este año el resultado más bajo a Mario Pergolini en las mediciones era Jonatan Viale, con un promedio de 4.0 puntos de rating. Pero Pablo Echarri empeoró esa marca, aportándole al ciclo en cuestión una magra media de 3.9.