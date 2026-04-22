"No tienen ganas de ir": Mario Pergolini se mostró furioso sobre una realidad que se vive en las escuelas del país y fue contundente

La noche transcurría con el ritmo habitual de Otro día perdido hasta que una imagen en pantalla cambió el clima por completo. Mario Pergolini decidió abrir el baúl de los recuerdos y mostrarse en su etapa escolar, pero lejos de buscar el suspiro nostálgico del público, el gesto fue el disparador de una denuncia contundente.

El conductor se sumó a la movida de Argentinos por la Educación y, con los datos de un informe reciente en la mano, se puso sacado al notar que el ausentismo escolar en el país ya no es una excepción, sino una tendencia que asusta.

Pergolini no se quedó en la superficie y desmenuzó las razones detrás de las aulas vacías. Según el informe que presentó, si bien hay un sector que falta por necesidades económicas o laborales, existe un índice altísimo de chicos que simplemente no asoman la nariz por la escuela porque no tienen ganas.

El conductor analizó las cifras de la campaña "Argentina a la escuela" y se mostró muy preocupado por la falta de asistencia.

"Lo peor es que los padres se lo aceptan", disparó Mario, cuestionando el rol de los adultos que, en lugar de sentar posición, terminan con la responsabilidad educativa y cediendo ante el desgano de los menores. Para el conductor, se pudrió todo cuando la autoridad familiar dejó de ser el sostén de la formación.

"Hay que ir al colegio, no hay duda", sentenció el periodista, marcando una postura que busca reinstalar la centralidad de la institución educativa en la agenda pública. Aunque Mario siempre se mostró abierto a repensar los métodos de enseñanza y actualizar los contenidos al siglo XXI, dejó en claro que no se puede destruir lo que hay sin tener una alternativa superadora.

joven mario pergolini Mario Pergolini compartió una imagen inédita de su infancia para concientizar sobre el ausentismo escolar. Captur Eltrece

La campaña #ArgentinaALaEscuela busca, precisamente, que el debate no muera en un programa televisivo y que los adultos vuelvan a tener esas charlas necesarias con los chicos. Al final del día, Pergolini demostró que detrás de su faceta tecnológica y empresarial, todavía cree que el guardapolvo es la única herramienta para que el futuro no se convierta en otro día perdido.