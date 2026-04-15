Mario Pergolini obtuvo un rating sorpresivo tras la visita de un picante periodista

Mario Pergolini volvió a la pantalla de El Trece con Otro Día Perdido y en la emisión del día martes 14 de abril obtuvo una de las marcas más bajas en cuanto a nivel de audiencia desde que comenzó la segunda temporada.

Jonatan Viale fue la figura invitada y se esperaba un número positivo, pero pasó todo lo contrario. Pergolini habló de todo junto al periodista y en las últimas horas salieron a la luz los datos del rating que alcanzó el programa de El Trece.

Según la cuenta de X (antes Twitter) Foro Medios, que se especializa en seguir las novedades de la televisión, el programa de Mario Pergolini tan solo alcanzó un pico de 4.0 puntos de rating. De esta manera Otro Día Perdido quedó muy lejos de Gran Hermano que obtuvo 11. 3 puntos.

Mario Pergolini y un rating que sorprendió a todos.

Respecto al programa del día lunes, donde Mario recibió al diseñador y empresario Ricky Sarkany, perdió claramente audiencia. El lunes 13 de abril, había logrado un pico de 4.7 puntos de audiencia.

De hecho no quedó entre los tres más vistos de El Trece. El podio lo formaron Es Mi Sueño con 5.4 puntos, Ahora Caigo con un total de 4.8 puntos y con el tercer lugar se quedó El Zorro con 4.4 puntos de rating.

Mario Pergolini fuera del podio de lo más visto de El Trece

Captura de pantalla 2026-04-15 125829 Lo más visto de El Trece. Foto: Kanta Ibope.

Este miércoles, el invitado en Otro Día Perdido será Callejero Fino, cantante y participante de la última edición de Bake Off Famosos que salió al aire por Telefe. La música estará presente y buscarán subir los números.