Murió el Indio Solari: así lo comunicó Marío Pergolini y la fuerte decisión que tomó en vivo.

La muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina y uno de los momentos más impactantes de la jornada se vivió durante la transmisión de Mario Pergolini en Vorterix.

Visiblemente afectado, el conductor interrumpió la programación para comunicar la noticia. "Falleció el Indio Solari. Reiteramos, falleció el Indio Solari, que en paz descanse", expresó al aire, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del histórico músico.

Durante su programa "No preguntes por Rusia", Pergolini destacó una coincidencia que lo dejó impactado. Según relató, la emisión de ese día había comenzado con música del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sin imaginar que horas después tendría que comunicar la noticia de su fallecimiento.

"Estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó todo el día con Los Redondos, estoy asombradísimo", afirmó el conductor, todavía conmocionado por la situación.

La decisión de suspender el programa

Tras conversar con su equipo de producción, Pergolini tomó una determinación poco habitual: levantar la emisión prevista para el resto de la jornada y reemplazarla por música vinculada al universo artístico del Indio Solari.

La decisión fue anunciada en vivo y tuvo como objetivo rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Un homenaje musical para despedir a una leyenda

En lugar de continuar con el formato habitual del programa, Vorterix modificó su programación para emitir canciones del Indio Solari, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de respeto hacia un artista que marcó a varias generaciones y que construyó uno de los fenómenos culturales más importantes de la música argentina.

El impacto de la noticia en el mundo del rock

La muerte del Indio Solari provocó una inmediata reacción de músicos, periodistas, artistas y fanáticos de todo el país. Considerado uno de los máximos referentes del rock nacional, su legado trasciende generaciones y continúa vigente tanto por su obra con Los Redondos como por su carrera solista.

En ese contexto, la decisión de Pergolini de transformar su programa en un homenaje musical reflejó el impacto emocional que la noticia generó incluso entre quienes compartieron distintas etapas de la historia del rock argentino.