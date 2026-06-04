Un prestigioso periodista irrumpió en Otro día perdido para contar "chimentos" y descolocó a Mario Pergolini

El conductor se llevó una gran sorpresa al ver al destacado periodista en el estudio de Otro día perdido. ¿De quién se trata?

Mario Pergolini se quedó sin palabras ante una visita que no estaba en los planes de nadie.

La ausencia de Agustín "Rada" Aristarán en Otro día perdido generó una situación inesperada dentro del programa. Su habitual espacio dedicado a los espectáculos quedó en manos de Nelson Castro, una aparición que tomó por sorpresa tanto a los televidentes como al propio Mario Pergolini.

Cuando el periodista ingresó al estudio para hacerse cargo de la sección, el conductor no ocultó su desconcierto. Al reconocerlo, se cubrió el rostro y exclamó: "No, Nelson Castro", visiblemente sorprendido por encontrarlo en ese rol. Acto seguido, quiso saber qué hacía allí.

Así fue la participación de Nelson Castro en Otro día perdido Nelson Castro Sorprendió A Mario Pergolini En Otro Día Perdido

Lejos de esquivar la pregunta, Castro explicó el motivo de su presencia: "Mario, te voy a traer unos chimentos". La respuesta provocó una nueva reacción del presentador, que le retrucó entre risas: "¿Cómo vas a hacer chimentos vos? ¿Cómo entraste?".

Con humor, el periodista relató cómo terminó ocupando el lugar de Rada. "Pasaba por acá, venía de hacer el programa de radio, y el chico que está ahí me dijo que necesitaban a alguien para hacer los chismes. Lo que voy a contar se lo tengo que agradecer a Dominique Metzger, que me informa de todo", expresó Nelson.