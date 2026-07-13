La inédita confesión de Nelson Castro sobre su intimidad que sorprendió: "Lamentablemente, falleció"

En una reciente y profunda entrevista, Nelson Castro se adentró en un terreno poco explorado por él frente a las cámaras: su vida íntima y sentimental. Ante la consulta directa sobre si alguna vez había estado enamorado, el periodista sorprendió con una respuesta honesta y reveladora: "Estuve enamorado una vez en mi vida. Yo estuve a punto de casarme".

Un trágico desenlace El conductor detalló que esta historia tuvo lugar en la época en que regresó de Estados Unidos para instalarse definitivamente en la Argentina. "Estuve a punto de casarme con una persona extraordinaria que conocí, que lamentablemente falleció", relató. La pareja había proyectado un futuro en común, al punto de haber imaginado una gran familia. "Me hubiera gustado tener una familia, y habíamos planeado cinco chicos", detalló Castro, agregando que, tras esa trágica pérdida, una conexión similar "nunca más se repitió".

A pesar del dolor, el periodista reafirmó las elecciones que marcaron su destino. "Yo me pude haber quedado a vivir en los Estados Unidos y decidí que estaba en Argentina, mi país, y estoy feliz de haber tomado esa decisión", afirmó con seguridad.

Su presente sentimental El periodista es reconocido por su amplia trayectoria. Archivo MDZ Durante la charla, el entrevistador indagó sobre cómo una persona con una entrega tan absoluta a sus múltiples vocaciones, el periodismo, la medicina y la dirección orquestal, había dejado relegado el plano amoroso. Lejos de esquivar el tema, Castro aclaró su postura frente a las relaciones: "No es que digo no al amor. No me tocó. Una vez me tocó y pasó. Y me hubiera gustado que se hubiera abierto otra vez la puerta. Al amor uno nunca está cerrado".

A sus 71 años, hizo un balance de su recorrido, reconociendo las ausencias pero destacando su innegable plenitud. "Hay etapas de la vida que ya pasaron. Sin duda es una deuda de mi vida. A mí me hubiera gustado tener una familia, con muchos chicos y muchos nietos", admitió. Sin embargo, aseguró que el disfrute que encontró en sus distintas facetas profesionales se convirtió en el verdadero motor de su día a día.