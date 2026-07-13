Gabriel Corrado confesó qué hace en la intimidad con sus amigos una vez por mes: "Lo bien que la pasás"
El actor reveló en Almorzando con Juana la actividad mensual que lleva a cabo con sus amigos y dio detalles al respecto.
Durante la última emisión de Almorzando con Juana, Gabriel Corrado reveló una costumbre mensual que mantiene junto a su entorno cercano. "Yo tengo muchos amigos y amigas mías que nos juntamos a cantar una vez por mes. Una vez por mes viene un músico con un piano, hacemos una vaca entre todos y nos ponemos a cantar. Preparamos la canción. No sabés lo bien que la pasás", contó el actor.
Con respecto al desarrollo de la actividad, aclaró que el formato es mucho más libre y espontáneo. "A veces te canto un poco de Sandro y te canto un poco de... porque el karaoke es medio como robótico, tenés que estar con un listado programado", sostuvo el artista.
Esto fue lo que contó Gabriel Corrado en Almorzando con Juana
"Esto me invitó a mí un amigo mío, que es Diego Chavo, que le mando un abrazo porque él es el que lo arma en la casa, y somos como veinte y pico", sumó Corrado.
"Yo toco la guitarra y a veces me sumo y toco una canción. Yo le digo: 'Esta la quiero hacer yo con guitarra', y él me acompaña", comentó el invitado.
"Es muy lindo, además hace muy bien para la respiración y para la capacidad pulmonar y todo. Es exorcizarse", cerró diciendo Gabriel Corrado.