Maxi López confesó la picante apuesta que hizo con Daniela Christiansson por el partido de Argentina contra Suiza

El exfutbolista reveló la apuesta "picante, pero linda" que hizo con su pareja por el partido entre Argentina y Suiza.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 3-1 a Suiza, no solo desató los festejos de los hinchas. El resultado también definió una apuesta muy especial entre Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson, que ahora tendrá una clara ganadora... y una perdedora.

En la cobertura exclusiva que Telefe realiza desde la Copa del Mundo, el exfutbolista habló sobre lo particular que era para él ese encuentro, ya que su pareja es sueca y sus dos hijos menores nacieron en ese país, donde además la familia vivió hasta principios de 2026.

Recordemos que Christiansson es de Suiza. Instagram Danielachristiansson. Durante la entrevista, le preguntaron a López cómo atravesaba ese cruce mundialista. "¿Cómo está tu corazoncito con el partido de hoy? Porque Dani, tu mujer, es de Suiza", quisieron saber.

El deportista contó que ambos habían decidido ponerle un condimento extra al partido con una apuesta. "Con total tranquilidad. Hicimos una pequeña apuesta. Si gano yo, tiene que pagar las vacaciones y, si ella gana, elige el destino y pago yo. Picante, pero linda", reveló el empresario.