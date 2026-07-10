"No busquen": Mario Pergolini reveló lo que nadie sabía sobre su vida personal y dejó boquiabiertos a todos

En el comienzo de la emisión de este jueves de Otro día perdido, el conductor contó una desconocida historia personal.

En pleno feriado por el Día de la Independencia, Mario Pergolini aprovechó una charla en Otro día perdido para repasar algunos recuerdos de su paso por la escuela.

"Creo que nunca actué en ningún acto de colegio, recordó el conductor. Luego, el periodista explicó por qué esa situación lo marcó: "Abanderado ni en pedo, jamás. Fue lo único que más o menos me dio como melancolía. Dije: 'Qué loco, como soy, sé que nunca voy a ser abanderado'. Lo supe en segundo grado. Ya dije: 'Nunca voy a ser, nunca'".

El periodista recordó su pasado como estudiante. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Más adelante, durante la conversación con Evelyn Botto, comparó la forma en que se organizaban los actos escolares cuando él era alumno con la actualidad. Si bien aclaró que no está en contra de que sean más inclusivos, consideró que el reconocimiento al mejor promedio perdió parte de su valor. "Igual me molesta ahora, que es todo demasiado inclusivo. En realidad, no me molesta que sea inclusivo. Pero se perdió un poco el mérito de la bandera. Hay como 400 abanderados. A mí me gustaba un poco que Fernández era el que más estudió. Fernández es el que me da la bandera", fue la opinión que el comunicador.

En ese contexto, Pergolini recordó una experiencia que vivió cuando sus hijos asistían a la escuela. Según contó, le llamó la atención que todos los alumnos participaran del izamiento de la bandera, lo que generaba largas esperas para las familias. "Todos subían un poquitito la bandera. Así no había uno solo que era el que subía la bandera, eran todos. Todos los padres estábamos esperando que el nuestro salga, que estaba en una fila interminable", recordó el conductor.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre el Himno Nacional Argentino interpretado por Charly García La charla también derivó en el Himno Nacional Argentino. Pergolini cuestionó que en algunos actos se utilice la versión interpretada por Charly García, ya que, a su entender, dificulta que pueda ser cantada por todos. "No pongan el himno de Charly García. Es difícil cantarlo. No es que esté mal, es difícil cantarlo", aseguró el periodista.