"No busquen": Mario Pergolini reveló lo que nadie sabía sobre su vida personal y dejó boquiabiertos a todos
En el comienzo de la emisión de este jueves de Otro día perdido, el conductor contó una desconocida historia personal.
En pleno feriado por el Día de la Independencia, Mario Pergolini aprovechó una charla en Otro día perdido para repasar algunos recuerdos de su paso por la escuela.
"Creo que nunca actué en ningún acto de colegio, recordó el conductor. Luego, el periodista explicó por qué esa situación lo marcó: "Abanderado ni en pedo, jamás. Fue lo único que más o menos me dio como melancolía. Dije: 'Qué loco, como soy, sé que nunca voy a ser abanderado'. Lo supe en segundo grado. Ya dije: 'Nunca voy a ser, nunca'".
Más adelante, durante la conversación con Evelyn Botto, comparó la forma en que se organizaban los actos escolares cuando él era alumno con la actualidad. Si bien aclaró que no está en contra de que sean más inclusivos, consideró que el reconocimiento al mejor promedio perdió parte de su valor. "Igual me molesta ahora, que es todo demasiado inclusivo. En realidad, no me molesta que sea inclusivo. Pero se perdió un poco el mérito de la bandera. Hay como 400 abanderados. A mí me gustaba un poco que Fernández era el que más estudió. Fernández es el que me da la bandera", fue la opinión que el comunicador.
En ese contexto, Pergolini recordó una experiencia que vivió cuando sus hijos asistían a la escuela. Según contó, le llamó la atención que todos los alumnos participaran del izamiento de la bandera, lo que generaba largas esperas para las familias. "Todos subían un poquitito la bandera. Así no había uno solo que era el que subía la bandera, eran todos. Todos los padres estábamos esperando que el nuestro salga, que estaba en una fila interminable", recordó el conductor.
Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre el Himno Nacional Argentino interpretado por Charly García
La charla también derivó en el Himno Nacional Argentino. Pergolini cuestionó que en algunos actos se utilice la versión interpretada por Charly García, ya que, a su entender, dificulta que pueda ser cantada por todos. "No pongan el himno de Charly García. Es difícil cantarlo. No es que esté mal, es difícil cantarlo", aseguró el periodista.
"Hay colegios donde lo ponen ahora como es el himno. Mucha gente cree que el himno es la mitad, nada más", expresó el comunicador, antes de exclamar "¡Aprendete la letra!". "No me acuerdo cómo aprendés el himno, pero en mi época habrá sido de los golpes", dijo Pergolini. "Y así empezabas a odiar de a poquito todo", añadió el periodista.
Por otro lado, el conductor volvió a hablar de sus años como estudiante cuando Botto comentó que, cada vez que pasa por su antiguo colegio, siente ganas de entrar. Entonces Pergolini reveló que su historia escolar estuvo marcada por varias expulsiones. "A mí me echaron de uno, dos, tres colegios. Siempre fui incomprendido", aseguró el conductor.
Incluso contó que uno de esos establecimientos volvió a contactarlo mucho tiempo después, cuando ya era una figura reconocida, para invitarlo a brindar una charla frente a los alumnos. "Uno de esos colegios me invitó para que le dé una clase delante de todos. Le dije: '¡Ah, soy un ejemplo!'. Y no fui", rememoró el comunicador.
Finalmente, cuando Evelyn Botto quiso saber en qué momento había sido expulsado, Mario Pergolini respondió: "En cuarto año. Antes de terminar". No obstante, el periodista evitó profundizar en las razones y cerró el tema con una advertencia entre risas: "No busquen por qué me echaron".