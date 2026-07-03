El mendocino Marco Antonio Caponi se rebeló ante Mario Pergolini y lo trató de ignorante: "Te falta provincia"

El actor que acompañó a Leonardo Sbaraglia en la serie Menem fue parte del programa de Mario Pergolini. En el cruce, intimidó al conductor con una confesión insólita.

La noche del pasado jueves, Otro dia perdido tuvo a un actor tan talentoso como sorprendente: Marco Antonio Caponi. En su visita al programa de Mario Pergolini, el mendocino sorprendió con recuerdos insólitos y habló mucho del uso que hace de la IA.

La confesión de Caponi que dejó como ignorante a Pergolini En un momento dado de la entrevista, Pergolini quiso rememorar detalles inéditos del pasado del actor y le consultó cómo lo llamaban en el colegio de acuerdo a su apellido: "¿A mi me decían Pergo, a vos Capo?". Sin embargo, no se imaginó la insólita respuesta que Caponi le daría.

Marco Antonio Caponi terminó por explicar el significado de su apodo. Captura Eltrece "No puedo decir cómo me decían", contestó el actor de Menem y el conductor abrió la mirada mostrándose más que sorprendido. Ante la mirada de Pergolini, Marco Antonio Caponi no tuvo de otra salida que confesarle el apodo que sus compañeros de colegio le pusieron: "Pancuca me decían".

Así fue el cruce de Marco Antonio Caponi con Mario Pergolini Ante esta respuesta del actor, muchas personas rieron en el piso, incluyendo a Evelyn Botto y a Agustín Aristarán. Sin embargo, Mario Pergolini expuso su mejor cara de póker al no entender la referencia; frente a esto Caponi coincidió con Botto y le dijo: "Tres sílabas, ¿no entendés? Te falta provincia".