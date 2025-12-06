Las fotos de Marco Antonio Caponi que sorprendieron en las redes por su gran aumento de peso ¿es real?

El mendocino Marco Antonio Caponi rompió las redes sociales con posteos donde se lo ve muy diferente físicamente. ¿Es real su aumento de peso o no?

Las fotos de Marco Caponi que provocaron dudas en sus fans. / Captura

El actor Marco Antonio Caponi volvió a acaparar la atención en el streaming y las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el mendocino publicó un carrusel de fotografías junto a Mónica Antonópulos que generaron un revuelo inmediato por su aspecto físico visiblemente modificado.

Qué le pasó a Marco Antonio Caponi Las imágenes, que lo muestran con un semblante distinto al que exhibe habitualmente, fueron acompañadas por un mensaje que encendió la curiosidad de sus followers: “... acá con mi Bb, Monik. Que lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120”. La cifra arrojada por el actor abrió un abanico de interpretaciones.

caponi fotos Las fotos que rompieron la red. @marcoacaponi La comunidad digital se preguntó de inmediato si ese número se refería a un peso corporal real o si se trataba simplemente de una imagen alterada con alguna herramienta digital. Ante la falta de explicaciones de Caponi, el desconcierto se potenció, pero el antecedente del artista dio peso a una teoría.

caponi fotos 2 ¿Es real o IA? @marcoacaponi No sería la primera vez que Caponi utiliza su físico para un desafío actoral. En 2020, durante la pandemia, el actor compartió su proceso de pérdida de peso tras superar los 100 kilos por “amor propio”, un objetivo que finalmente logró.

caponi fotos 3 Si es real, el cambio sería drástico. @marcoacaponi Ese precedente alimentó la hipótesis de que esta nueva y drástica modificación corporal estaría directamente relacionada con un nuevo proyecto profesional. La sección de comentarios fue un hervidero de reacciones que combinó asombro, humor y memes: “Qué le pasó?”, “Marco Antonio Barassi”, “Fede Bal y Silvina Escudero?!?!?! Jajaja”.