Mario Pergolini destrozó a los cronistas de programas televisivos: "Es horrendo su trabajo, es mediocre"

El ácido conductor encendió la polémica por sus ásperos comentarios, desatando una fuerte crítica sobre la labor de los noteros del medio.

Mario Pergolini volvió a ser el centro de una intensa controversia en el ámbito del periodismo de espectáculos tras un reciente y tenso encuentro con un cronista del programa LAM (América TV). El incidente inicial, donde el empresario eludió las preguntas de Santiago Riva Roy sobre una crítica previa de Jorge Rial, parecía ser un suceso más de su conocido carácter reservado. Sin embargo, lo que comenzó como un desplante callejero escaló a una crítica de alto voltaje que desató la indignación entre sus colegas.

Pergolini decidió llevar el tema a su espacio de streaming en Vorterix, Dejá que entre el sol, donde elevó la apuesta con declaraciones contundentes sobre la labor de los noteros. El conductor, visiblemente molesto, arremetió sin rodeos contra la insistencia del movilero: “Ayer obvié a uno que me tiene harto, que se la pasa preguntado. ‘Porque tal dijo tal cosa’. Correte, salí, no me rompas más las pelotas”, expresó. Lejos de apaciguar el tono, continuó con un ataque directo a la función de estos profesionales, sentenciando: “Además, siempre con el: dijeron de vos…Bol*, conseguite un trabajo”.

La contundente crítica de Mario Pergolini Mario Pergolini contra los noteros: "Es horrendo su trabajo", la controversia que sacude a la TV Mario Pergolini contra los noteros: "Es horrendo su trabajo", la controversia que sacude a la TV. Video: LAM (América TV) Al ser secundado por el actor Nazareno Casero, quien hizo alusión al rol de “lleva y trae” de los cronistas, Pergolini fue lapidario, calificando la labor en el periodismo de espectáculos con palabras durísimas: “Trabajan de eso. Es horrendo su trabajo, es mediocre, como mínimo”. Con su estilo mordaz y característico, el referente de Vorterix concluyó su descargo con una analogía provocadora que reforzó su postura intransigente: “Vienen a que tal dijo algo de vos…¿Estudiaste en la Vucetich, botón…no habrá tema”, cerró.

La respuesta de algunos cronistas santiago-riva-roy-2043542 Santiago Riva Roy, el cronista que desató los ácidos comentarios de Mario Pergolini. Foto: captura de pantalla América TV Las palabras de Pergolini generaron una ola de reacciones entre los cronistas de TV. El reconocido periodista Alejandro Guatti salió al cruce y matizó el carácter de Mario: “A él no le gusta que vayan con la cámara prendida, hay días que quiere hablar y días que no”. No obstante, la crítica al profesionalismo de los movileros fue el punto de quiebre para Guatti: “Pero después es fuerte cuando dice que no es un laburo honesto, que es un trabajo miserable, ahí ya no”, afirmó.