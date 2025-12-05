Mario Pergolini y Guido Kaczka sufrieron una doble humillación en el rating que expone la catastrófica disyuntiva que enfrenta eltrece

En estos últimos días, los programas conducidos por ambos astros decepcionaron con mediciones inferiores a las conseguidas por el canal del solcito gracias a una añeja serie. Desconcierto por la abismal diferencia entre los números de la señal y los de Telefe.

Si bien Mario Pergolini y Guido Kaczka están entre los créditos que esgrime eltrece en materia de rating, este miércoles y jueves los programas que lideran ambos astros decepcionaron al medir menos que una clásica serie que emite en las mañanas el mismo canal. Este dato que puede parecer accidental, en realidad debe leerse como síntoma de la alarmante pérdida de audiencia que viene impactando a la señal, con números más cercanos a los de América TV que a los de Telefe.

En este contexto, el segundo puesto en el rating que durante tanto tiempo consiguió eltrece, incluyendo tensos momentos de disputa por el liderazgo con el canal de las pelotas, hoy parece un espejismo del pasado ante una realidad en la que Telefe duplica, y en algunas franjas horarias hasta triplica a su principal adversario.

Este jueves por ejemplo, las propuestas más rendidoras en eltrece fueron El Zorro, Buenas noches familia y Otro día perdido; que promediaron respectivamente 4.2, 4.0 y 3.8 puntos de rating. Que una lata de 1957 supere en las mediciones a ciclos como los que encabezan Kaczka y Pergolini, es un elocuente signo de la debilidad del canal del solcito en el prime time, pero esa floja performance también se replica en segmentos como el de la tarde, con Cuestión de peso perdiendo en reiteradas oportunidades en competencia directa con DDM (América TV).

Mario Pergolini y Guido Kaczka, con menos rating que una añeja serie que programa eltrece El Zorro (apertura) Para dimensionar la enorme brecha que separa a eltrece de Telefe, basta con repasar el tridente más visto de este jueves en dicha pantalla, conformado por MasterChef Celebrity, Camino a casa y MasterChef Celebrity II; que alcanzaron promedios de 12.5, 8.5 y 8.3 puntos de rating. En tanto que en América lo más elegido fue LAM, DDM e Intrusos; con marcas de 2.9, 2.6 y 2.4. Con estos indicadores, queda en claro que la señal cuya programación dirige Adrián Suar está más próxima a los números de América TV, que a los de la pantalla líder del país.

Redoblando el desconcierto y la alarma que resuena en eltrece, este miércoles los programas de Mario Pergolini y Guido Kaczcka quedaron también debajo del héroe espadachín, ya que El Zorro superó en audiencia a Buenas noches familia y Otro día perdido. Concretamente, mientras ese día la serie que data de casi 70 años atrás marcó 4.4 puntos de rating, los dos ciclos de la noche alcanzaron el mismo promedio de 4.0.