L-Gante se confesó con Mario Pergolini y le contó la verdad más profunda de su relación con Wanda Nara

L-Gante volvió al centro de la escena mediática tras visitar el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y hablar sobre su pasado amoroso con Wanda Nara.

L-Gante demostró una vez más que no tiene filtros al hablar de su vida personal, especialmente cuando se trata de su resonante pasado amoroso con Wanda Nara. El referente de la cumbia 420 visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por el legendario Mario Pergolini, se refirió al impacto que esa relación tuvo en su carrera y su vida.

En medio de la charla, Pergolini fue directo al grano y consultó al artista sobre su affaire con la conductora y empresaria. La respuesta de L-Gante fue madura e inesperada para muchos: "Aprendí mucho de eso".

L-Gante habló sobre su relación amorosa con Wanda Nara. El músico explicó que su relación con Wanda fue mucho más que un simple romance pasajero. “Fue una experiencia que me marcó. Aprendí un montón, sobre todo de cómo manejarme en ciertas situaciones”, aseguró L-Gante.

La sinceridad del artista trap y cumbiero sorprendió a Pergolini, quien le repreguntó si, con el diario del lunes, elegiría volver a vivir un vínculo similar, considerando las consecuencias y la intensidad.