L-Gante se confesó con Mario Pergolini y le contó la verdad más profunda de su relación con Wanda Nara
L-Gante volvió al centro de la escena mediática tras visitar el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y hablar sobre su pasado amoroso con Wanda Nara.
L-Gante demostró una vez más que no tiene filtros al hablar de su vida personal, especialmente cuando se trata de su resonante pasado amoroso con Wanda Nara. El referente de la cumbia 420 visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por el legendario Mario Pergolini, se refirió al impacto que esa relación tuvo en su carrera y su vida.
La lección de L-Gante luego de estar con Wanda Nara
En medio de la charla, Pergolini fue directo al grano y consultó al artista sobre su affaire con la conductora y empresaria. La respuesta de L-Gante fue madura e inesperada para muchos: “Aprendí mucho de eso”.
El músico explicó que su relación con Wanda fue mucho más que un simple romance pasajero. “Fue una experiencia que me marcó. Aprendí un montón, sobre todo de cómo manejarme en ciertas situaciones”, aseguró L-Gante.
La sinceridad del artista trap y cumbiero sorprendió a Pergolini, quien le repreguntó si, con el diario del lunes, elegiría volver a vivir un vínculo similar, considerando las consecuencias y la intensidad.
L-Gante se mantuvo firme en su postura. A pesar del caos mediático que significó en su momento, el cantante se mostró contundente y sin arrepentimientos. “No sé si lo repetiría, pero no me arrepiento. Todo lo que viví me sirvió para crecer”, cerró el artista, confirmando que la experiencia con Wanda Nara, lejos de ser un error, fue un capítulo fundamental en su desarrollo personal.