MasterChef Celebrity es el programa más visto de Telefe y, por supuesto, las polémicas en el reality de cocina conducido por Wanda Nara están a la orden del día. Todo empezó cuando salió a la luz que la conductora le habría enviado mensajes a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes.

Si bien la participante negó ante la prensa la versión del mensaje que la mediática le habría enviado al futbolista, Yanina Latorre sostuvo que la influencer vio las pruebas. De hecho, en una edición del programa, Wanda aclaró la situación ante Valentina, quien decidió no opinar nada.

En medio de todo esto, la conductora de América reveló la picante charla que habría tenido la empresaria con Valentina Cervantes luego de la decisión que tomó de renunciar al programa de Telefe: "Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella".

El fuerte dato que reveló Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Valentina Cervantes Revelaron la picante charla que habría tenido Wanda Nara con Valentina Cervantes: "Te hiciste famosa por..." "Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’", expresó Yanina Latorre en su programa que sale al aire por El Observador. Esta información pone nuevamente en el medio del escándalo a Nara, quien fue acusada de bajar a La Joaqui de un evento.