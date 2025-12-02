¿Indirecta a la China Suárez? El sorpresivo posteo que Wanda Nara le dedicó a Benjamín Vicuña

La conductora de Telefe compartió una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

Wanda Nara es una de las famosas más mediáticas de la televisión y todo el contenido que sube a sus redes sociales se vuelve viral en cuestión de segundos. En las últimas horas y luego de lo que fueron las declaraciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, ella realizó un posteo etiquetando al actor.

La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity le brindó su apoyo a Benjamín a través de una historia de Instagram. Es que el artista chileno y expareja de Eugenia China Suárez realizó un nuevo lanzamiento de sus fragancias.

"Buenas, les quiero mostrar la fragancia de Benjamín Vicuña, me encanta", comenzó diciendo la expareja de Mauro Icardi. Luego, agregó que "suelo usar perfumes de hombres, pero este es realmente increíble", expresó.

Además, le brindó todo su apoyo al actor chileno: "Gracias, Benja, va a ser un éxito total seguramente". Lo que por supuesto llamó la atención fue que Benjamín Vicuña compartió las publicaciones de diferentes figuras del espectáculo, como lo es Esteban Lamothe, pero no hizo lo mismo con el posteo de Wanda Nara.