La conductora de Telefe se comunicó con Ángel de Brito y fue tajante con sus declaraciones.

Wanda Nara volvió a estar en el foco del escándalo luego de que Ángel de Brito reveló que la empresaria habría bajado a La Joaqui de un evento en el que asistirán diferentes figuras del mundo de la televisión y del espectáculo. Ante esto, la conductora se comunicó con el conductor de LAM y fue tajante.

En su cuenta de Instagram, Ángel sorprendió a sus seguidores con una fuerte historia donde justamente habla de la empresaria y de la cantante: "Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente (revista)".

"Me comunicaron que hay personajes del año y que Wanda había pedido que La Joaqui no esté en la tapa de Gente", comenzó contando De Brito. Luego, decidió revelar la charla que tuvo con la figura de Telefe, quien se mostró algo molesta por esta información.

Wanda Nara rompió el silencio tras ser acusada de bajar a La Joaqui de un evento Wanda Nara rompió el silencio tras ser acusada de bajar a La Joaqui de un evento "Hablé con la revista porque no fue así, yo no pedí eso ni nada de mi entorno pidió que bajen a La Joaqui", expresó Wanda en la charla con el periodista. También decidió contar que se comunicó con los organizadores y le expresaron que no estaba invitada.