Afirman que Wanda Nara bajó a una figura de MasterChef Celebrity de un gran evento

MasterChef Celebrity inició una nueva temporada luego del éxito de La Voz Argentina por Telefe. Con el pasar de los programas, las polémicas comenzaron a surgir y se habló de diferentes internas que habría entre Wanda Nara y algunos de los participantes del reality de cocina.

Una de las supuestas internas fue con Valentina Cervantes, quien habría encontrado en el celular de Enzo Fernández mensajes que le envió la conductora de Telefe. De hecho, Wanda decidió aclarar en un programa que todo lo que se dice es mentira y la pareja del futbolista le respondió de manera cortante.

Otra de las situaciones surgió con La Joaqui, con quien habría tenido un fuerte enfrentamiento. Por supuesto que la artista decidió salir a desmentir la información que circuló, pero Ángel de Brito encendió nuevamente la mecha de la polémica y dio a conocer una contundente información.

Afirman que Wanda Nara bajó a una figura de MasterChef Celebrity de un evento Captura de pantalla 2025-12-01 112434 ¿Nace una nueva polémica? Foto: Instagram / @angeldebritooki. En su cuenta de Instagram, el conductor de LAM sorprendió a sus seguidores con una fuerte historia donde justamente habla de la empresaria y de la cantante: "Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente (revista)".