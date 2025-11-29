Presenta:

Mdz Show

|

Wanda Nara

Wanda Nara le ganó a un polémico famoso en la Justicia: de quién se trata y cuál fue la razón de la denuncia

Wanda Nara se anotó un importante triunfo legal al obtener un fallo favorable en la demanda por daños y perjuicios.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

La noticia del fallo favorable se conoció a través de las redes de Sálvese quien pueda. / @wanda_nara

La noticia del fallo favorable se conoció a través de las redes de Sálvese quien pueda. / @wanda_nara

La conductora Wanda Nara demostró que no está dispuesta a dejar pasar los comentarios ofensivos que le lleguen. Tras las filosas declaraciones de Alex Caniggia en su contra, la empresaria decidió llevar el asunto a los tribunales y el veredicto final es contundente a su favor.

Qué le hizo Alex Caniggia a Wanda Nara

La disputa se originó por una agresión verbal específica. Según había adelantado Laura Ubfal en el streaming Bondi Live, el motivo de la acción legal de la conductora de MasterChef Celebrity fue porque Caniggia "la trató de Peppa Pig”. Esta ofensa impulsó a Nara a iniciar una demanda por daños y perjuicios.

Te Podría Interesar

wanda vs alex (1)
Alex Caniggia, el mediático que fue demandado por la conductora por tildarla de

Alex Caniggia, el mediático que fue demandado por la conductora por tildarla de "Peppa Pig".

Recientemente, las redes sociales del programa Sálvese quien pueda, confirmaron la noticia: Wanda Nara obtuvo un fallo favorable y le ganó el juicio al mediático. Este resultado no solo significa una victoria personal para la empresaria, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites de las agresiones públicas en el ámbito del espectáculo.

sqp-wanda-nara
Wanda Nara, la empresaria que ganó el juicio contra Alex Caniggia por daños y perjuicios.

Wanda Nara, la empresaria que ganó el juicio contra Alex Caniggia por daños y perjuicios.

El revés judicial de Alex Caniggia generó una ola de repercusión y obligó a Melody Luz a tomar partido públicamente. La bailarina y madre de su hija recurrió a su cuenta en X para responder a los usuarios que la cuestionaban indirectamente por la actitud de su pareja. En un intento por protegerse de la crítica, la bailarina dejó en claro que no comparte ciertas actitudes de Caniggia y afirmó: "Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo".

Archivado en

Notas Relacionadas