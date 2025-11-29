Wanda Nara le ganó a un polémico famoso en la Justicia: de quién se trata y cuál fue la razón de la denuncia

Wanda Nara se anotó un importante triunfo legal al obtener un fallo favorable en la demanda por daños y perjuicios.

La noticia del fallo favorable se conoció a través de las redes de Sálvese quien pueda. / @wanda_nara

La conductora Wanda Nara demostró que no está dispuesta a dejar pasar los comentarios ofensivos que le lleguen. Tras las filosas declaraciones de Alex Caniggia en su contra, la empresaria decidió llevar el asunto a los tribunales y el veredicto final es contundente a su favor.

Qué le hizo Alex Caniggia a Wanda Nara La disputa se originó por una agresión verbal específica. Según había adelantado Laura Ubfal en el streaming Bondi Live, el motivo de la acción legal de la conductora de MasterChef Celebrity fue porque Caniggia "la trató de Peppa Pig”. Esta ofensa impulsó a Nara a iniciar una demanda por daños y perjuicios.

wanda vs alex (1) Alex Caniggia, el mediático que fue demandado por la conductora por tildarla de "Peppa Pig". Archivo MDZ Recientemente, las redes sociales del programa Sálvese quien pueda, confirmaron la noticia: Wanda Nara obtuvo un fallo favorable y le ganó el juicio al mediático. Este resultado no solo significa una victoria personal para la empresaria, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites de las agresiones públicas en el ámbito del espectáculo.