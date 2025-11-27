¡Bomba en Masterchef Celebrity! Una participante renunció al reality y sorprendió a sus compañeros

Se trata de una influencer que explicó que su familia la necesitan junto a su padre en Londres. Por esa razón, dejó Masterchef Celebrity.

El reality de cocina MasterChef Celebrity Argentina vivió uno de sus momentos más sensibles y emotivos con la despedida de Valentina Cervantes. La influencer finalmente oficializó su renuncia al certamen gastronómico para retornar a Londres junto a sus hijos y su pareja, el futbolista del Chelsea Enzo Fernández.

Adiós Masterchef de parte de Valentina Cervantes Así se despidió Valentina Cervantes de Masterchef Celebrity. La conmovedora escena se emitió este miércoles, pocos minutos después de que Valu presentara el que sería su último plato en competencia. Visiblemente quebrada, la concursante pidió la palabra y comunicó su adiós: “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”.

vale cervantes masaterchef "Mis hijos me necesitan": La razón por la que la esposa del futbolista tuvo que irse de la competencia. Captura Telefe Wanda Nara, conductora del ciclo, fue la primera en brindarle contención y le aseguró que la decisión era totalmente comprensible. La esposa de un deportista remarcó la dificultad de la situación: “No te pongas mal. Sabés que las puertas de este programa y de este canal están siempre abiertas para vos. Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista”. Wanda cerró destacando que “La prioridad siempre la tiene la familia”.

vale cervantes masaterchef 2 La emotiva despedida de Valu, abrazada por Wanda Nara, tras anunciar su renuncia en el reality. Captura Telefe El jurado se sumó al momento de despedida con afecto y admiración. Damián Betular no solo resaltó su compromiso y crecimiento, sino que elogió su rol maternal: “Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores”.