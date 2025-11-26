Una periodista lanzó un preocupante pronóstico para Telefe: "Señales de alerta con el rating de MasterChef"

La presentadora y analista de espectáculos Marina Calabró, en una reciente aparición en Lape Club Social (América TV), emitió un juicio categórico respecto al rendimiento respecto a los niveles de audiencia de MasterChef Celebrity, el exitoso formato de cocina conducido por Wanda Nara. La periodista repasó minuciosamente las métricas de audiencia del certamen y dibujó un panorama que, a su parecer, ha encendido las señales de alerta en las esferas de Telefe. Si bien la especialista en farándula no cuestionó la calidad del producto, su enfoque se centró en la dinámica de las mediciones de rating televisión y el riesgo de la tendencia a la baja en un contexto de alta competencia.

El duro pronóstico de Marina Calabró sobre el futuro del reality Marina Calabró El programa de cocina emitido por Telefe comenzó con cifras muy altas, pero experimentó un descenso. Foto: captura de video YouTube/ El Observador. Calabró mencionó una práctica común en la televisión que complejiza el entendimiento del fenómeno. "Telefe desdobla los programas y nunca terminás de saber cuál es el rating real de un programa", afirmó, aunque luego matizó su observación al admitir que "es una práctica que hacen todos los canales". No obstante, la curva de audiencia fue el punto de mayor énfasis en su alocución. El ciclo de MasterChef Celebrity había iniciado con un prometedor 17,2 puntos de rating televisión, pero en las últimas semanas se registró una marcada retracción, con cifras que oscilaron entre 8,9 y 9,7. La profesional del espectáculo concluyó, sin eufemismos, que la producción "viene en línea descendente", una situación que se agravaría con la llegada del verano y la consecuente caída del encendido. Por ello, su pronóstico fue tajante: “Llegarán hasta fin de año con el programa, pero no mucho más”.

MasterChef Celebrity Pese a la baja, la facturación del formato sigue siendo millonaria y clave para Telefe. Foto: gentileza prensa Telefe Para contextualizar el rendimiento actual de MasterChef Celebrity, la analista procedió a compararlo con otras rendidoras producciones de la señal de las pelotas. Mientras que Gran Hermano ostentó un promedio de 12,99 y La Voz Argentina alcanzó 12,17 puntos, el ciclo actual se mantiene con 12,29. El aspecto crítico no reside en el promedio en sí, sino en el sentido de la evolución: "El tema es que el certamen está a la baja", insistió.

MasterChef Celebrity: el factor económico que sostiene la apuesta Marina Calabró revela el análisis del rating de MasterChef Celebrity: ¿Hay alarma en Telefe? Marina Calabró revela el análisis del rating de MasterChef Celebrity: ¿Hay alarma en Telefe? Video: Lape Club Social (América TV) Ante la visible merma en las métricas de rating de la edición conducida por Wanda Nara, la experta en medios decidió indagó: “Estuve preguntando para saber si se vienen cambios o recortes en MasterChef. Hablé con los decisores de Telefe", reveló. La respuesta de los ejecutivos fue concreta y apuntó a la estructura operativa: “'no, es un proyecto cerrado'. Me explican que hay muchos capítulos grabados y es poco lo que pueden maniobrar”.