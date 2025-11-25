El jurado del programa de Telefe dialogó con Intrusos luego de lo ocurrido en la gala.

MasterChef Celebrity es el programa éxito de las noches de Telefe y de la televisión argentina. En la gala del domingo 23 de noviembre se vivió un momento de mucha tensión luego de un picante cruce entre la periodista Sofía Martínez y Damián Betular, quien decidió romper el silencio.

En un momento de la noche y cuando el tiempo era poco, el pastelero fue a ayudar a Miguel Ángel Rodríguez, quien se encontraba complicado con la receta. En medio de todo esto, Sofía Martínez comenzó a realizar consultas al jurado y fue en ese momento donde estalló todo: "Estamos con problemas peores que un plato, Sofía, por favor", expresó Betular de forma firme.

Desde Intrusos fueron a buscar la palabra del pastelero, quien decidió aclarar lo sucedido: "No me crucé con Sofi, era como un chascarrillo porque preguntaba por el plato y Miguel no tenía nada hecho". Además, dejó en claro que adora a la periodista deportiva y que tienen muy buena onda.

Damián Betular habló del polémico cruce con Sofía Martínez Damián Betular habló tras el fuerte cruce con Sofía Martínez en MasterChef Celebrity Respecto a las polémicas que se generaron alrededor de la figura de Germán Martitegui, a quien tildan de ser el "malo" de los tres jurados, Betular fue contundente: "Germán se está divirtiendo y siempre hay una exigencia".