Damián Betular habló tras el fuerte cruce con Sofía Martínez en MasterChef Celebrity
El jurado del programa de Telefe dialogó con Intrusos luego de lo ocurrido en la gala.
MasterChef Celebrity es el programa éxito de las noches de Telefe y de la televisión argentina. En la gala del domingo 23 de noviembre se vivió un momento de mucha tensión luego de un picante cruce entre la periodista Sofía Martínez y Damián Betular, quien decidió romper el silencio.
En un momento de la noche y cuando el tiempo era poco, el pastelero fue a ayudar a Miguel Ángel Rodríguez, quien se encontraba complicado con la receta. En medio de todo esto, Sofía Martínez comenzó a realizar consultas al jurado y fue en ese momento donde estalló todo: "Estamos con problemas peores que un plato, Sofía, por favor", expresó Betular de forma firme.
Desde Intrusos fueron a buscar la palabra del pastelero, quien decidió aclarar lo sucedido: "No me crucé con Sofi, era como un chascarrillo porque preguntaba por el plato y Miguel no tenía nada hecho". Además, dejó en claro que adora a la periodista deportiva y que tienen muy buena onda.
Damián Betular habló del polémico cruce con Sofía Martínez
Respecto a las polémicas que se generaron alrededor de la figura de Germán Martitegui, a quien tildan de ser el "malo" de los tres jurados, Betular fue contundente: "Germán se está divirtiendo y siempre hay una exigencia".
"Siempre se los dejamos en claro a los participantes que siempre hablamos del plato, nunca hablamos de la persona", expresó. Sobre la personalidad de Martitegui, contó que "es una persona de pocas palabras. Siempre tuvo el papel de lo serio y de ser puntilloso".