El nuevo novio de Jésica Cirio envuelto en una millonaria deuda: "Tremendo ojo para elegir candidatos"

Luego de la polémica detención de su exmarido por un millonaria estafa, la modelo vuelve al foco mediático por una deuda de su actual pareja.

Mientras la reconocida modelo y su pareja disfrutaban de una escapada romántica en las costas de Uruguay, las noticias en Buenos Aires volvieron a nublar el panorama personal de Jésica Cirio. La tranquilidad del viaje contrastó fuertemente con la información revelada recientemente, que coloca al empresario bajo la lupa mediática y judicial no por cuestiones del corazón, sino por un severo incumplimiento financiero relacionado con su lujosa vivienda.

La exorbitante suma que debe en expensas el nuevo novio de Jésica Cirio El foco del conflicto se sitúa en el exclusivo edificio Château de Puerto Madero, una de las torres más cotizadas de la ciudad, donde reside el actual compañero sentimental de la presentadora. Según trascendió en los medios, el joven acumula un pasivo alarmante en concepto de gastos comunes. La cifra difundida por Pampito este martes en Puro Show (El Trece), asciende a 34 millones de pesos, un monto que se desglosa en dos partes debido a un cambio en la administración del consorcio: 21 millones corresponden a la gestión previa y el resto a la actual, sin considerar los intereses que podrían sumarse en una instancia judicial.

Sin embargo, el aspecto más inquietante del caso no es solo el dinero, sino la situación dominial del inmueble. Al intentar contactar al propietario de la unidad para regularizar la deuda, la administración se topó con un obstáculo macabro: el titular registral ha fallecido. Esta circunstancia ha disparado las alarmas, ya que, tal como se informó, “todavía no encontraron ningún heredero”, lo que ha llevado a investigar bajo qué figura legal ocupa el nuevo novio de Jésica Cirio dicho departamento y ante quién responde si el dueño ya no está.

El irónico comentario sobre las parejas de Jesica Cirio y la Justicia Jesica Cirio y Nicolás Trombino: entre el romance y un misterioso conflicto legal por expensas Jesica Cirio y Nicolás Trombino: entre el romance y un misterioso conflicto legal por expensas. Video: Puro Show (El Trece) / X @TeleViralAr La reiteración de conflictos legales en el entorno de la modelo no pasó desapercibida para el periodismo de espectáculos. Pampito recordó que este no es el primer señalamiento contra el empresario, quien ya enfrentaba denuncias laborales previas. Con un tono mordaz, el periodista sentenció: “Es tremendo el ojo que tiene Jésica para elegir candidatos. Siempre terminan en la Justicia”, haciendo alusión al historial de relaciones de la conductora.